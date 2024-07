Śliwki już pojawiły się na bazarach i w sklepach. Można z nich przygotować wiele pyszności. Ten deser jest bardzo prosty i bardzo szybko go się robi. Efekty przerosną wasze oczekiwania. Jeśli więc macie ochotę na coś slodkiego, sięgnijcie po ten znakomity przepis Tomasza Strzelczyka. Zapiszcie tę recepturę koniecznie na później, bo będziecie do niej wracać.

Śliwki pod kruszonką, czyli inaczej crumble ze śliwkami. Bez zagniatania i wyrabiania ciasta. Ten deser fantastycznie smakuje na ciepło i na zimno. Można go podawać z kleksem bitej śmietany lub z lodami waniliowymi.

Przepis

Składniki

1kg śliwek węgierek

1 łyżka mąki ziemniaczanej

1 łyżka cukru

1 łyżeczka soku z cytryny

Składniki na kruszonkę

150g marcepanu

50g cukru

1 cukier waniliowy

120g masła

200g mąki pszennej

Przygotowanie

Śliwki rozkrajamy na pól, wyjmujemy pestki. Potem kroimy owoce na ósemki. Do śliwek dodajemy mąkę ziemniaczaną,1 łyżkę cukru oraz sok z cytryny. Wszystko mieszamy i przekładamy do naczynia żaroodpornego.

Przygotowujemy kruszonkę. Do miski wsypujemy mąkę ,cukier oraz cukier wanilinowy. Dodajemy masło i marcepan pokrojone w małe kawałki. Wszystko rozgniatamy miedzy palcami na grubą kruszonkę która wykładamy na wierzch śliwek. Deser wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 C na około 35 min