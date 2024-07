Niezwykle popularny w Polsce kalafior to kwiat, który należy do rodziny kapustowatych. Jego jadalna część, złożona z mięsistych i pysznych pędów kwiatowych, to prawdziwy przysmak.

Poza walorami smakowymi kalafior ma wspaniałe wartości odżywcze. Ma bogactwo witamin i składników mineralnych. Jest niskokaloryczny i jest doskonałym źródłem naturalnych przeciwutleniaczy.

Kalafior to absolutny klasyk w polskim repertuarze obiadowym. Lubią go niemal wszyscy, zarówno dorośli, jak i dzieci. To całkiem naturalne – kojarzy się z rodzinnymi obiadami i budzi same miłe wspomnienia.

en przepis na gotowany kalafior jest rewelacyjny. Dzięki specjalnemu dodatkowi staje się delikatny i po porostu rozpływa się w ustach. A kuchnia nie przesiąka charakterystycznym, kalafiorowym zapachem. O co chodzi? O mleko i cukier. Raz spróbujecie i już nigdy nie ugotujecie kalafiora inaczej.

Przepis:

Składniki:

Średni kalafior

łyżka cukru

1,25 litra wody

1,25 litra mleka

sól

Przygotowanie:

Kalafior dokładnie płuczemy. Możemy podzielić na różyczki, wtedy ugotuje się szybciej. Mieszamy wodę z mlekiem, dodajemy cukier i sól. Wrzucamy kalafior. Gotujemy do miękkości. Powinien być miękki po 20 minutach. Podajemy z bułką tartą zrumienioną na maśle. Do tego szklanka kefiru i pyszny obiad gotowy.