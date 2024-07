Ziemniaki są dobre, temu nie zaprzeczy nikt. Nie są też, wbrew obiegowej opinii, kaloryczne. To danie obiadowe z domowym sosem pomidorowym robi się praktycznie samo. Jeśli dodamy do tego np. jajko sadzone i szklankę kefiru, mamy pełnowartościowy obiad. Zatem do dzieła. To prosty przepis.