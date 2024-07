Kuchnia azjatycka to symfonia smaków. Coraz chętniej sięgamy po inspiracje z kuchni japońskiej, chińskiej czy tajskiej. Wiele potraw weszło już na stałe do naszego menu. Ten przepis jest doskonały dla osób, które do orientalej kuchni podchodzą z pewna nieufnością. Tak przygotowane ogórki podbiją każde podniebienie. Zróbcie, a domownicy będą prosić o więcej.

Reklama

Ogórki po japońsku są świetnym dodatkiem do kanapek, mięs oraz sosów. Z niewielkiej liczby składników możemy wyczarować naprawdę pyszne ogórki o orientalnym smaku.

Świetnie sprawdzą się w tym przypadku ogórki gruntowe. Właśnie jest na nie sezon. W ogóle nie zapominajmy o ogórkach. Wupały fantastycznie nawadniają, są niskokaloryczne i mają wiele cennych składników odżywczych i witamin.

Przepis

Składniki:

4 większe ogórki

2 łyżki sosu sojowego

2 łyżki octu ryżowego

2 łyżki oleju

płatki chili - według uznania

2 łyżki oleju sezamowego

1-2 łyżki cukru

ziarna sezamu do posypania

Przygotowanie

Ogórki myjemy, kroimy na ćwiartki i miażdżymy - np. wałkiem lub butelką. Z pozostałych składników roimy sos - mieszamy je razem. Zostawiamy tylko ziarna sezamu. Kawałki ogórków wkładamy do słoika i zalewamy sosem. Zakręcamy słoik i wstawiamy do lodówki na co najmniej godzinę. Po tym czasie są gotowe do jedzenia. Przed podaniem posypujemy ogórki sezamem. Smacznego.