Cukinia w zalewie z curry. Dlaczego warto ją przygotować?

Świetnie nadaje się jako dodatek do tradycyjnych kanapek oraz wrapów. Pasuje i do mięsa i wędlin, i do vege past na bazie strączków lub warzyw. Można ją też stosować np. do sałatek jako zamiennik ogórka kiszonego czy konserwowego. Przepis pochodzi z kanału "Uwaga Babcia Gotuje".

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Cukinia w zalewie z curry – składniki

Do przygotowania cukinii w zalewie curry potrzebujemy:

2 kg zielonej cukinii,

ok. 350-400 gramów cebuli

Do każdego słoika będziemy wkładać:

dużą szczyptę gorczycy

2-3 ziarenka ziela angielskiego

około 4 ziarenek pieprzu

kawałek listka laurowego

1 ząbek czosnku

Zalewa:

1 litr wody

1 szklanka 250 ml octu 10 proc.

4 łyżeczki curry

1 i ½ szklanki cukru (około 350 gramów); cukru można dodać trochę mniej, zwłaszcza, jeśli okaże, się, że w curry które kupiliśmy również jest cukier – niestety dosyć często się zdarza, warto sprawdzić skład na opakowaniu)

1 łyżka soli do przetworów (niejodowanej)

Cukinia w zalewie z curry – sposób przygotowania

Wszystkie składniki zalewy umieszczamy z garnku lub większym rondelku i doprowadzamy do wrzenia, w międzyczasie mieszając, żeby się cukier rozpuścił. Po zagotowaniu gotujemy jeszcze przez ok. 2-3 minuty i odstawiamy. Cebulę kroimy w półplasterki.

Umytą dokładnie cukinię kroimy w słupki, tak aby po włożeniu ich pionowo do słoika zostało miejsce na przykrycie warstwą cebuli i zalanie zalewą. W tym przepisie sprawdzi się również cukinia pokrojona w półplasterki (lub plasterki, jeśli mamy mniejsze egzemplarze) o grubości ok. 5 mm. Do cukinii w zalewie najlepiej użyć średniej lub mniejszej cukinii. Duże, przerośnięte okazy też się sprawdzą, ale trzeba je obrać ze skórki i wydrążyć nasiona.

Po pokrojeniu warzyw do wyparzonych słoików wkładamy po szczypcie gorczycy, 2-3 ziarenka ziela angielskiego, ok. cztery ziarenka pieprzu, kawałek liścia laurowego i ząbek czosnku. Czosnek można pokroić na kilka mniejszych kawałków.

Pokrojoną cukinię układamy dosyć ciasno w słoikach, zostawiają ok. 3-4 cm do wieczka. Na to układamy warstwę pokrojonej cebuli i zalewamy zalewą. Wycieramy brzegi słoików i zakręcamy.

Kolejny etap to pasteryzacja. Słoiki ustawiamy w garnku tak, żeby się nie stykały (na dno i między słoiki można włożyć ściereczkę). Następnie zalewamy wodą, mniej więcej na wysokość 2/3 słoika i gotujemy. Kiedy woda się zagotuje zmniejszamy moc palnika, tak aby woda bardzo delikatnie się gotowała przez następne 15-20 minut. Po zakończeniu pasteryzacji słoiku wyjmujemy ustawiamy dnem do góry do ostudzenia. Można przykryć je ściereczką.