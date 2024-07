Papierówki: sezonowe jabłka idealne do ciast i deserów

Jabłoń domowa”Papierówka” określana inaczej jako: "Oliwka Żółta", "Oliwka Inflancka" czy "Biały Nalew" (a w innych krajach także jako: "Klarapfel" czy "Baltais Dzidrais") jest odmianą uprawną jabłoni. Zaliczana do odmiany deserowej papierówka jest jedną z najbardziej znanych odmian jabłek. Roślina ta pochodzi z rejonów nadbałtyckich – prawdopodobnie została wyhodowana na Łotwie. W Polsce jest bardzo popularna, a pierwsze jej uprawy datuje się już na XIX wiek.

Owoce jabłoni domowej papierówki.Papierówki są jednymi z najwcześniej dojrzewających jabłek. Owocuje obficie a owoce pojawiają się już od połowy lipca. Jabłka papierówki są niewielkie, jasnozielone i żółte (te ostatnie są większe i bardziej dojrzałe). Mają delikatny, kruchy, soczysty miąższ, który czasem jest słodki, a czasem może być nieco kwaskowaty.

Owoce papierówki są wyjątkowo smaczne. Niestety jabłka te niezbyt nadają się do transportu i przechowywania. Bowiem szybko pojawiają się na nim wgniecenia, zaś skórka ulega uszkodzeniu. Ponadto jabłoń papierówka ma tendencję do owocowania co drugi rok (czyli tak zwanego owocowania naprzemiennego). Z tych powodów ta odmiana jabłonidomowej jest spotykana głównie w uprawie amatorskiej, w przydomowych ogródkach oraz na działkach i sadach.

Dlaczego warto jeść papierówki

Poza wyjątkowym smakiem jabłka papierówki posiadają także wiele właściwości korzystnych dla zdrowia. Są bogate w witaminy z grupy B, witaminy:C oraz E, beta karoten. Zawierają także białko, pektyny, fruktozę oraz sole mineralne takie jak: magnez, fosfor, potas, sód, żelazo czy wapń.

Antyoksydanty zawarte w papierówkach chronią przed wolnymi rodnikami oraz opóźniają procesy starzenia. Jabłka te są niskokaloryczne. 100 g papierówek to około 40 kcal. Owoce oliwki żółtej to także cenne źródło błonnika. Ich spożywanie przyspiesza perystaltykę jelit i poprawia ogólne samopoczucie.

Jedzenie papierówek pozwala także zadbać o odpowiednio niski poziom złego cholesterolu we krwi - czyli LDL. Regularne spożywanie jabłek zapobiega tworzeniu się zakrzepów w naczyniach krwionośnych i może być stosowane w profilaktyceprzeciwmiażdżycowej. Jabłkajedzonezeskórką - jak potwierdzają naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego - zapobiegają także nowotworom jelitagrubego.

Ciasto z papierówkami: smaczny i prosty w wykonaniu letni deser

Ponieważ papierówki to jabłka sezonowe, warto korzystać z ich walorów zdrowotnych i smakowych, póki jest taka możliwość. Idealnie sprawdzają się jako dodatek do ciast i deserów. Jeśli szukasz pomysłu na smaczne ciasto z papierówek to ten przepis jest dla ciebie.

Składniki na ciasto z papierówek. Jak podaje portal Haps.pl, do przyrządzenia ciasta z papierówkami będziemy potrzebować:

5 średnich papierówek ,

, 4 większe jajka ,

, 1 szklankę cukru ,

, 1 szklankę mleka ,

, 3/4 szklanki oleju ,

, 3 i 1/3 szklanki mąki pszennej (najlepiej typ 500),

(najlepiej typ 500), 1 łyżkę cukru waniliowego ,

, 2 łyżeczki proszku do pieczenia ,

, łyżeczkę cynamonu.

Przygotowanie ciasta.