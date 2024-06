Młoda kapusta świetnie nadaje się do przygotowania gołąbków. Jest delikatna i szybko się gotuje. A co zrobić, gdy mamy ochotę na gołąbki, ale brakuje nam czasu na ich przygotowanie. Jest świetny sposób na to, by cieszyć się gołąbkowym smakiem i nie napracować się za wiele. Ten przepis z Kwestii Smaku to przebój. Od tej chwili ta zupa wejdzie do waszego jadłospisu.