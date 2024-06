Młode cukinie są chrupiące i soczyste. Bardzo szybko można je upiec lub ugotować. Wspaniale smakują też na surowo. Mamy dla was przepis na pyszne danie obiadowe. Sprawdzi się też na kolacje. Jego autorką jest pochodząca z Rzymu Cristina Catese, która od lat promuje włoską kuchnię w Polsce.

Przepis:

Składniki:

4 duże cukinie

300 g gotowanych ziemniaków

150 g sera provolone

250 g przecieru pomidorowego

150 g szynki speck

2 łyżki bułki tartej

1 łyżka suszonego oregano

oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia

1 ząbek czosnku

Sól i pieprz

Przygotowanie:

Cukinie myjemy i kroimy w mniejsze kawałki i wydrążamy. Mieszamy ze sobą mięso, bułkę, parmezan, drobno posiekany czosnek, posiekaną natkę, jajka, sól, pieprz i gałkę.

Przygotowujemy farsz - mieszamy mięso, przeciśnięte przez praskę ugotowane ziemniaki, ser, speck, przyprawy, przecier pomidorowy.

Cukinie nadziewamy mięsem i układamy je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i skrapiamy oliwą. Posypujemy tartą bułką. Pieczemy przez ok. godzinę w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni