Młoda kapusta to smak, który króluje obecnie na zapewne prawie wszystkich stołach. Można ja podać klasycznie - z masłem, koperkiem oraz pomidorami. Świetnie smakuje jako dodatek do sałatek i surówek. Jakub Kuroń wykorzystuje ją do zrobienia dania z azjatycką nutą.

Jego przepis na młodą kapustę po azjatycku z kurczakiem podbije niejedno podniebienie. Jak je zrobić? Poniżej prezentujemy przepis.

Przepis

Składniki:

300 g piersi kurczaka

3 łyżki oleju roślinnego

3 łyżki sosu sojowego

4 łyżki słodkiego sosu chili

3 ząbki czosnku

1 limonka

2 cebule

2 marchewki

1 młoda kapusta

1 pęczek grubego szczypioru (dymka)

2 łyżki sezamu

sól

Sposób przygotowania:

Pierś z kurczaka pokrój w niewielką kostkę. Mięso przełóż do miski, następnie dodaj olej roślinny, sos sojowy, sos chili, przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku, sok wyciśnięty z połowy limonki.

Na rozgrzaną patelnie przełóż zamarynowanego kurczaka. Smaż 3 minuty mieszając od czasu do czasu. Następnie dodaj cebulę pokrojoną w piórka. Kiedy cebula zmięknie dodaj marchew pokrojoną w ukośne plastry. Po 2 minutach dodaj kapustę pokrojoną w dość dużą kostkę. Całość smaż 3-4 minuty mieszając czasami. Dopraw solą i sokiem z limonki. Podawaj np. z prażonym sezamem i posiekanym szczypiorem