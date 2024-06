Truskawki to prawdziwy skarb. Nie dość, że są rewelacyjnie pyszne, to także mają mało kalorii. W 100 g truskawek jest ich zaledwie około 32. Mają też wiele witamin, w tym mnóstwo witaminy C, oraz składników mineralnych.

Siostra Anastazja to prawdziwa mistrzyni kuchni. Jej przepisy są uwielbiane. Ta znakomita kucharka proponuje, by dodatkiem truskawek urozmaicić zieloną sałatę.

Przepis:

Składniki:

1 mała główka sałaty zielonej

2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka soku z cytrynu lub octu balsamicznego

15-20 dag truskawek

sól, pieprz do smaku

Przygotowanie:

Oliwę wymieszać z sokiem cytrynu lub z octem. Dodać sól i pieprz. Sałatę starannie umyć, osuszyć i porwać palcami na mniejsze. Truskawki umyć, osuszyć, zerwać szypułki i pokroić na połówki.

Na półmisku ułożyć sałatę, na niej truskawki i całość skropić sosem. Smacznego!