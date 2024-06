Cascara: herbata z kawy. Co to za napój?

Kawa to napój popularny na całym świecie. Powstaje z nasion (ziaren) ukrytych w owocach kawowców – wiecznie zielonych krzewów i drzew uprawianych w Ameryce Południowej, Afryce i Azji. Owoce te zaś swoim kolorem i wielkością przypominają nieco wiśnie, natomiast kształtem – oliwki lub winogrona. Skórka i miąższ – pozostałe z owoców po wydobyciu z nich nasion – również są wykorzystywane, jednak nie służą do produkcji kawy. Powstaje z nich susz owocowy służący do przygotowania cascary – aromatycznego naparu przypominającego herbatę. Jego nazwa pochodzi z języka hiszpańskiego i oznacza skórkę. Cascara jest więc produktem ubocznym powstałym w czasie produkcji kawy. Bywa nazywana herbatą z kawy lub herbatą z wiśni kawowca.

Napój ten dopiero od niedawna zyskuje popularność w Europie, jednak w innych rejonach świata znany jest od stuleci. Od dawna pije się go w Jemenie, Etiopii i Boliwii. W naszym kraju susz do przygotowania cascary kupić można w niektórych palarniach kawy i stacjonarnych sklepach z kawą i herbatą. Większy wybór znajdziemy natomiast w sprzedaży internetowej.

Jak smakuje cascara?

Cascara, chociaż powstaje z owoców kawowca, nie przypomina w smaku kawy. Zdecydowanie bliżej jej do herbaty i suszu owocowego. Ma delikatnie słodki smak z odrobiną kwasowości. Wyczuć w niej można wiele owocowych nut takich jak wiśnie, śliwki, jabłka czy czerwone porzeczki. Cascara przypomina odrobinę kompot z suszonych owoców. Smak poszczególnych naparów może się od siebie różnić podobnie jak różnią się od siebie poszczególne kawy. Związane to jest z poszczególnymi regionami upraw oraz różnymi odmianami owoców kawowca.

Cascara charakteryzuje się niską zawartością kofeiny. W 1 l znajduje się ok. 200-400 mg kofeiny. Dla porównania na 1 l kawy przypada jej ok. 270-1340 mg, zaś w 1 l herbaty jest jej ok. 150-220 mg. Cascara stanowi więc świetną propozycję dla osób, które unikają kofeiny lub nie przepadają za kawą, ale szukają delikatnie pobudzającego napoju. Przypadnie też do gustu tym, którzy chętnie sięgają po napary z ziół i egzotyczne herbaty.

Cascara: herbata z kawy i jej właściwości

Cascara zachwyca wyjątkowym smakiem i delikatnymi właściwościami pobudzającymi, za sprawą których wspomaga koncentrację i zdolności poznawcze. Poza tym posiada jeszcze szereg innych zalet. Stanowi bogate źródło przeciwutleniaczy, które pomagają pozbyć się z organizmu wolnych rodników i tym samym zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Łagodzi stany zapalne w jelitach. Wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego, a tym samym sprzyja lepszemu trawieniu, przyspieszeniu metabolizmu i oczyszczaniu organizmu z toksyn. Tym samym wspomaga odchudzanie. Warto więc, aby sięgały po nią osoby chcące zrzucić zbędne kilogramy.

Cascara, czyli herbata z kawy. Przepis

Cascaramoże być podawana na dwa sposoby – na gorąco i na zimno. Zimą cascarę warto pić na ciepło jako rozgrzewający napój. Można wówczas dodać do niej cytrynę, miód i przyprawy, np. cynamon, imbir, gałkę muszkatołową. Latem natomiast warto podawać ją schłodzoną z dodatkiem kostek lodu.

Składniki:

4-5 łyżeczek cascary,

200 ml wody.

Przygotowanie: