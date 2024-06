Czereśnie to popularne owoce znane ze swojego słodkiego smaku i soczystości. Co więcej, są nie tylko smaczne, ale również pełne wartości odżywczych!

Czereśnie i ich właściwości prozdrowotne

Czereśnie to niewątpliwie zdrowe owoce, które mają wiele witamin, minerałów i innych cennych dla zdrowia wartości odżywczych. Są przede wszystkim bogate w antyoksydanty, takie jak antocyjany, kwercetyna i witamina C, które pomagają w walce z wolnymi rodnikami mogącymi przyczyniać się do rozwoju różnych chorób przewlekłych. Zawarte w nich antocyjany wykazują właściwości przeciwzapalne, a potas stanowi doskonałe wsparcie dla układu sercowo-naczyniowego, m.in. pomagając regulować ciśnienie krwi i obniżając poziom cholesterolu.

Reklama

Na dodatek czereśnie mogą pomóc w kontroli wagi, ponieważ są niskokaloryczne i bogate w błonnik. Wysoka zawartość witaminy C wspiera układ odpornościowy, pomagając organizmowi w walce z infekcjami i chorobami, a odmiany cierpkie zawierają melatoninę, co sprawia, że poprawiają jakość. Ale to nie wszystkie korzyści z jedzenia czereśni! Badania wskazują, że antyoksydanty i witamina C zawarte w czereśniach mogą pomagać w utrzymaniu zdrowej skóry chroniąc ją przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i wspierając produkcję kolagenu.

Reklama

Dlaczego w takim razie po czereśniach boli brzuch?

Ból brzucha po czereśniach

Dlaczego po zjedzeniu czereśni boli brzuch? Czereśnie należą do owoców ciężkostrawnych. To oznacza, że zjedzenie zbyt dużej porcji tych owoców może skutkować niestrawnością i dolegliwościami bólowymi brzucha i żołądka.

Z tego względu czereśni nie powinno się jeść zwłaszcza na czczo ani popijać wodą. Może to dodatkowo nasilić bóle brzucha i jelit, a dodatkowo wywołać biegunkę. Nie warto sięgać też po czereśnie przed mięsnym posiłkiem, ponieważ zawarte w nich minerały utrudniają trawienie białka. Osoby z problemami układu pokarmowego powinny jeść czereśnie lekko ugotowane dzięki czemu będą łatwiej strawne. Przede wszystkim warto spożywać czereśnie w umiarkowanych ilościach lecz w mniejszych porcjach!