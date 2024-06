Herbata z liści senesu – napój popularny w czasach PRL-u

Herbata z liści senesu to napar, który znany był już naszym mamom i babciom. W czasach PRL-u kobiety chętnie sięgały po ten napój, aby zrzucić zbędne kilogramy i uzyskać wymarzoną sylwetkę lub przeciwdziałać dolegliwościom ze strony układu pokarmowego takim jak zaparcia. Nie stosowano wówczas suplementów diety na odchudzanie, a dostęp do lekarstw łagodzących dolegliwości związane z trawieniem był mocno ograniczony. Chętnie sięgano więc po zioła i domowe metody. Jednym z nich był wspomniany właśnie senes. Czy jednak picie herbaty z liści senesu jest zdrowe i bezpieczne? Czy warto sięgać po ten napój?

Herbata z liści senesu i jej właściwości

Herbata z senesu zawiera sennozydy, które należą do antrazwiązków stymulujących perystaltykę jelit. Ich działanie wynika z podrażniania błony śluzowej jelita grubego, które prowadzi do większego wydzielania płynów do niego. Wszystko to sprawia, że herbata z senesu ma działanie przeczyszczające. W związku z tym była i jest stosowana, aby poprawić pracę jelit i zwalczyć zaparcia.

Bywa stosowana jednak nie tylko w tym celu, ale również do oczyszczania organizmu z toksyn. Brak jednak na ten moment naukowych potwierdzeń na skuteczność tego typu kuracji. Mimo tego obecnie – podobnie jak w czasach PRL-u – wiele osób nadal stosuje herbatę z liści senesuw celach odchudzających. Chociaż początkowo może przynosić zauważalne efekty, w dłuższej perspektywie prowadzić może do poważnych problemów zdrowotnych. Spadek wagi spowodowany będzie przede wszystkim pozbyciem się wody, a wraz z nią utratą cennych składników mineralnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Natomiast tkanka tłuszczowa pozostanie bez zmian.

Dlaczego herbata z senesu może być niebezpieczna dla zdrowia?

Naparu z senesu należy używać bardzo ostrożnie. Pity w zbyt dużych ilościach może stać się przyczyną biegunek, a co za tym idzie może prowadzić do odwodnienia, zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i nieprawidłowego funkcjonowania jelit. Problemy te mogą wystąpić zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu herbaty z liści senesu. Najlepiej więc pić ją jedynie w razie potrzeby i przez krótki czas. W przypadku przerwania długotrwałego stosowania naparu z senesu mogą wystąpić przewlekłe zaparcia. Jelita mogą bowiem szybko uzależnić się od stymulacji naparem, a pozbawione go nie będą mogły szybko wrócić do naturalnego funkcjonowania i rytmu wypróżnień.

Herbata z liści senesu: Kiedy i jak stosować?

Herbata z senesu powinna być stosowana jedynie doraźnie i przez krótki czas wyłącznie w celu zwalczenia zaparć. Nie powinno się stosować jej w celach odchudzających.

Przed jej zastosowaniem warto skonsultować się z lekarzem. Jest to szczególnie istotne w przypadku przyjmowania niektórych leków, takich jak na przykład kortykosteroidów, leków o działaniu moczopędnym i stosowanych w chorobach serca. Senes może bowiem wpływać na ich skuteczność. Poza tym napar jest niewskazany m.in. dla kobiet w ciąży, w trakcie miesiączki i karmiących piersią, dzieci do 12. roku życia oraz osób cierpiących na choroby jelit, układu krążenia, niewydolność nerek i gruźlicę.

W trakcie stosowania herbaty warto zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu, co pomoże zapobiec odwodnieniu. Warto też w inny sposób zadbać o regularność wypróżnień. Pomocna będzie przy tym odpowiednio zbilansowana dieta, bogata w świeże owoce i warzywa oraz dużą dawkę błonnika.

Liście senesu bez problemu kupimy w aptece i sklepie zielarskim. Przygotowanie herbaty z liścisenesu jest proste. W tym celu należy 1 łyżeczkę liści senesu wsypać do filiżanki, zalać wrzącą wodą, przykryć i odstawić na ok. 10 minut. Po tym czasie można ją pić. Najlepiej robić to wieczorem. Działanie przeczyszczające powinno pojawić się następnego dnia rano. Senes powinno się stosować nie dłużej niż przez 1-2 tygodnie. Wówczas napar z niego można bezpiecznie pić 2-3 razy w tygodniu.