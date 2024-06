Ziemniaki to niezwykle popularne w Polsce warzywo. To idealny składnik do wielu różnych dań. Choć ziemniaki są bardzo popularne i regularnie spożywane, a właściwie każdy zna ich smak, to jednak mało kto wie, że zależnie od odmiany ziemniaka będzie miał on różne zastosowanie. Jakie odmiany ziemniaków są najlepsze do gotowania? A jakie nadadzą się idealnie na placki?