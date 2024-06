Zucchiolo: Warzywo stworzone przez hiszpańskich naukowców

Zucchiolo to nowy gatunek warzywa, który udało się stworzyć hiszpańskim naukowcom. Jego korzenie sięgają warzyw pochodzących z Ameryki Południowej i uprawianych tam na wolnym powietrzu. Hiszpańskim naukowcom udało się dostosować je do klimatu śródziemnomorskiego i uprawy szklarniowej.

Prace nad zucchiolo trwały 5 lat i były prowadzone przez grupę biotechnologiczną Beyond Seeds przy współpracy Instytutu Badań i Edukacji w zakresie Rolnictwa i Rybołówstwa. W efekcie otrzymano całkiem nowe warzywo na europejskim rynku. Jego komercjalizacją na naszym kontynencie zajęły się – w ramach podpisanego porozumienia – dwie hiszpańskie firmy (Unica i Granda La Palma). Zucchiolo powoli zaczyna pojawiać się także w Polsce.

Reklama

Reklama

Zucchiolo: nowe warzywo na europejskim rynku

Zucchiolo stanowi połączenie cukinii i ogórka, ale należy do rodziny dyniowatych. Sama jego nazwa jest zestawieniem dwóch włoskich słów – zucchine (cukinia) i cetriolo (ogórek). Wyglądem przypomina niewielką, spłaszczoną dynię. Średnica zucchiolo wynosi 7-10 cm, a waga to ok. 250 g.

Jego miąższ jest chrupiący i delikatny, a skórka jadalna – miękka, błyszcząca i cienka. Dzięki temu zucchiolo w całości nadaje się do spożycia. Podczas jego przygotowywania nie powstają więc odpady. Skórka – w zależności od odmiany – może mieć kolor zielony, jasnozielony i żółty. Każda odmiana ma odrobinę inny smak. Najsłodsze jest zucchiolo o żółtej skórce. Warzywo ma dużo wartości odżywczych i wyjątkowy smak. Wszystko to zawdzięcza połączeniu najlepszych cech cukinii i ogórka. Ponadto, dzięki specjalnej technologii, można uprawiać je przez cały rok zarówno w warunkach klimatu śródziemnomorskiego, jak i w szklarniach. Charakteryzują się dosyć krótkim cyklem produkcyjnym jednocześnie wysoką wydajnością produkcyjną.

Jakie właściwości ma zucchiolo? Jak je wykorzystać?

Zucchiolo - jak zapewniają jego twórcy - stanowi doskonałe źródło wartościowych składników. Dużo w nim witamin – w tym witaminy A, C i witamin z grupy B – oraz minerałów (żelazo, magnez, wapń, potas i jod). Ponadto zawiera polifenole, a więc cenne dla naszego organizmu antyoksydanty.

Stworzone przez naukowców warzywo można spożywać zarówno na surowo, jak i po poddaniu go obróbce termicznej. Z powodzeniem może stać się zamiennikiem ogórka na kanapkach i w sałatkach oraz cukinii w daniach gotowanych, smażonych czy pieczonych. Jeszcze jedną zaletą zucchiolo jest łatwość jego przechowywania. W temperaturze pokojowej zachowuje swoją świeżość nawet przez kilka tygodni.

Twórcy warzywa podkreślają również, że jego uprawa jest przyjazna dla środowiska - w warunkach szklarniowych zużywa się mniej wody i pestycydów. Naukowcy, którzy stworzyli zucchiolo, przewidują, że już wkrótce podbije ono europejski rynek warzyw. Dzięki swoim walorom odżywczym i smakowym oraz wszechstronności zastosowania i łatwości przechowywania, ma szansę już wkrótce zacząć królować na wielu stołach. Warzywo już zostało docenione i zdobyło pierwszą nagrodę na Fruit Logistica Innovation Awards.