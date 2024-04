Dufinki doskonale zastąpią np. frytki lub opiekane ziemniaki. To przepis z gatunku "no waste", jeśli ugotowaliśmy zbyt dużo ziemniaków i zostały nam np. po niedzielnym obiedzie. Warto też przygotować je specjalnie. Zajmie to tylko kilka chwil po ugotowaniu ziemniaków, a efekt jest przepyszny. Poleca je siostra Anastazja, mistrzowska kucharka, której ufają rzesze rodaków.

Przepis na ziemniaczane dufinki

Składniki:

70 dag ziemniaków

3 jajka

7 łyżek mąki

3 łyżki mleka

tłuszcz do smażenia

sól, pieprz

Przygotowanie:

Ugotowane, wystudzone ziemniaki przepuszczamy przez praskę lub ubijamy dokładnie tłuczkiem na gładką masę. Dodajemy mąkę, mleko, jajka i przyprawy. Całość mieszamy.

Do garnka wlewamy olej i rozgrzewamy go - żeby sprawdzić, czy olej jest już dobrze rozgrzany, należy zanurzyć końcówkę drewnianej łyżki w oleju; jeśli pojawią się wokół niej małe bąbelki powietrza, oznacza to, że jest gotowy do smażenia.

Za pomocą dwóch łyżeczek formujemy kulki z masy ziemniaczanej, które następnie wrzucamy na rozgrzany tłuszcz. Smażymy je z każdej strony na złoty kolor.

Kulki odsączamy z tłuszczu na papierowym ręczniku i podajemy. Mogą być dodatkiem do drugiego dania lub doskonałą, gorącą przekąską np. z czosnkowo-jogurtowym dipem.