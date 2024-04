Szczaw to jedna z tych roślin, która ewidentnie kojarzy się z wiosną. Jest bogaty w składniki odżywcze.

Zawiera między innymi witaminy C, K i A a także żelazo, magnez, potas, wapń, kwas foliowy i błonnik. Mogę go jeść osoby, które są na diecie, bo to roślina niskokaloryczna. Dzięki temu, że zawiera potas i magnez wspomaga pracę serca, oczyszcza także organizm z toksyn i zbędnych substancji.

Reklama

Szczaw to roślina, którą z powodzeniem można dodawać do sałatek, sosów, ale najpopularniejsza z jego wykorzystaniem jest właśnie zupa szczawiowa. Ta jest smaczna i łatwa w przygotowaniu. Dodanie do niej jajek przepiórczych zamiast kurzych jeszcze bardziej podkreśli jej smak. Poniżej prezentujemy przepis na zupę szczawiową Ewy Wachowicz.

Reklama

Przepis:

Składniki:

2 garście - świeżego szczawiu

2 łyżki - masła

1 l - bulionu warzywnego

250 ml - śmietany

1 łyżka - mąki

kilka jajek przepiórczych

sól

pieprz

Sposób przygotowania:

Szczaw podsmażyć na maśle. Przetrzeć przez sito do garnka. Zalać bulionem i zagotować. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Zabielić śmietaną rozmieszaną z mąką. Podawać z ugotowanym jajkiem przepiórczym. Udekorować koperkiem.