Grill to oczywiście głównie grillowane mięsa takie jak kiełbasa, kaszanka, karkówka, czy też podane w formie szaszłyków. Przyjęcie w ogrodzie, czy majówka nie obędzie się jednak bez dodatków. Oprócz pieczonych ziemniaków, czy też grillowanych warzyw, dobrze jest zaserwować smaczne i kolorowe sałatki.

Idealną może okazać się ta z przepisu siostry Anastazji. Jest bardzo prosta do zrobienia. Tajemnicze składniki, które wzbogacą jej smak to jabłko oraz seler naciowy. Jeśli dodamy do niej włoskie orzechy wyjdzie chrupka i będzie miała ciekawy smak. Ten podbije także sos, którego używa się w tej sałatce. Jaki? Poniżej prezentujemy przepis na szybką sałatkę siostry Anastazji.

Przepis

Składniki:

500 g selera naciowego

3 jabłka (najlepiej kwaśnej odmiany)

cytryna

2 łyżki drobno posiekanych orzechów włoskich

kilka łyżek majonezu

łyżka natki pietruszki

sól, pieprz, cukier

Sposób przygotowania:

Selera pokrój w cienkie plasterki. Jabłka dokładnie umyj, obierz ze skórki i podobnie jak selera pokrój w kostkę. Skrop owoc i warzywo sokiem z cytryny.

Dodaj posiekaną natkę pietruszki, drobno pokrojone orzechy i majonez. Dopraw szczyptą soli, cukru i pieprzu. Sałatkę dokładnie wymieszaj i przełóż do ozdobnej misy i ozdób zieleniną.