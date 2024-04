Ten przepis doskonale sprawdzi się zarówno podczas niedzielnego obiadu, jak też tego, który zaserwujecie w ciągu tygodnia. Jest nie tylko szybka i łatwa w przygotowaniu, ale zaskakuje jednym składnikiem. Siostra Anastazja do przyrządzenia tej surówki wykorzystuje zieloną sałatę i łączy ją z cykorią.

Choć może się to wydać dziwne, te smaki naprawdę do siebie pasują. Surówka z przepisu siostry Anastazji będzie idealnym dodatkiem do obiadów, kolacji a nawet jako przekąska na lunch. Poniżej zamieszczamy przepis.

Przepis

Składniki:

mała główka sałaty lodowej

4 cykorie

winne jabłko

2 jaja

puszka kukurydzy

łyżka musztardy

2-3 łyżki oliwy

½ pęczka szczypiorku

2 łyżki soku z cytryny

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Liście sałaty rozdrabniamy, cykorię czyścimy i usuwamy z niej grubsze końcówki. Należy użyć tylko zielonych listków. Ugotowane jajka kroimy w kostkę, jabłka kroimy i skrapiamy sokiem z cytryny. Odsączamy kukurydzę z puszki.

Szczypiorek siekamy. Wszystkie składniki łączymy i dodajemy do nich musztardę, z oliwą i sokiem z cytryny. Znów dokładnie mieszamy. Surówka jest już gotowa.