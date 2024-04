Ciasto 3bit siostry Anastazji to szybki i prosty w wykonaniu deser, który nie wymaga pieczenia. Klasyczne połączenie herbatników, karmelu i kremu. Świetnie sprawdzi się do popołudniowej kawy w gronie przyjaciół, na co dzień i od święta. Po prostu arcydzieło smaku i prostoty za jednym zamachem. 3bit ma lekkość chmurki.

Przepis

Składniki:

500 g herbatników

500 g kajmaku - towowy z puszki

Krem budyniowy:

750 ml mleka

150 g cukru

130 g masła1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

50 g mąki

50 g skrobi ziemniaczanej - budyń także zrobić gotowy, z torebki, pilnujemy jednak objetości

4 jajka

Bita śmietana

500 ml śmietanki 36%

1 łyżka cukru pudru - możemy użyć gotowej bitej śmietany, będzie szybciej

Wykonanie:

Formę do pieczenia o wymiarach ok. 20x30 cm wykładamy papierem do pieczenia lub cienką folią spożywczą. Układamy na niej warstwę herbatników. Na herbatniki wylewamy kajmak.

Przygotowujemy krem budyniowy. Zagotowujemy 500 ml mleka w dużym garnku. Pozostałe mleko mieszamy z jajkami, wanilią, mąką i skrobią. Wlewamy mieszankę cienkim strumyczkiem do gotującego się mleka, cały czas mieszając. Uwaga na grudki! Gotujemy przez 1-2 minuty - masa powinna zgęstnieć.

Krem budyniowy wylewamy do formy i wyrównaj w razie potrzeby. Przykrywamy warstwą herbatników. Ciasto wkładamy na 2-3 godziny do lodówki, by krem stężał.

Śmietankę ubijamy z cukrem na sztywno. Wyciągamy ciasto z lodówki. Bitą śmietanę układamy na drugiej warstwie herbatników. Na bitą śmietanę kładziemy warstwę herbatników.