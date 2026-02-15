Rosół z lanymi kluskami to dla wielu osób wspomnienie dzieciństwa. Lane kluski są uniwersalne, można podać z nimi zupę mleczną lub pomidorową. Jednak rosół z lanymi kluskami to klasyka kuchni PRL.

Lane kluski - tanie, pyszne i zdrowe

W naszych zabieganych czasach najchętniej sięgamy po gotowy makaron. Lane kluski przygotujemy jednak o wiele szybciej. Podajemy przepis na lane kluski, które gotowały nasze babcie. Lane kluski są pyszne, tanie i zdrowe. I zawsze możemy je przyrządzić, bo składniki zazwyczaj mamy pod ręką.

Przepis na lane kluski na rosole - krok po kroku

Żeby zrobić lane kluski nie potrzebujemy żadnych specjalnych sprzętów. Wystarczy kubek i widelec. Nie trzeba zagniatać i wałkować ciasta.

Składniki

2 duże jajka

10 płaskich łyżek mąki

szczypta soli

litr rosołu

Przygotowanie

W kubeczku roztrzepujemy widelcem jajka. Dodajemy stopniowo mąkę. Solimy. Ma powstać jednolita, półpłynna masa - o konsystencji gęstej śmietany. W garnku zagotowujemy rosół. Na wrzący rosół - ogień nie może być zbyt mocny - wlewamy cienkim strumieniem ciasto. Mieszamy, żeby kluski się nie skleiły. Po 2 minutach kluseczki wypłyną na wierzch. Rosół z lanymi kluskami jest gotowy.