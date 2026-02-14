Skąd taka nazwa "śledzie proboszcza". Być może ktoś kiedyś jadł tak przyrządzone śledzie u jakiegoś proboszcza, poprosił o przepis i zaczął je robić. Śledzie są pyszne, przepis więc poszedł w świat. Śledzie w tym wydaniu świetnie sprawdzą się podczas świąt i większych uroczystości rodzinnych.

Śledzie proboszcza mają ciekawy smak. Zawdzięczają go dodatkowi marynowanych grzybów - mogą być dowolne, ulubione, np. podgrzybki lub maślaki. Jeśli nie mamy marynowanych grzybów leśnych, świetnie nadadzą się też pieczarki.

Śledzie proboszcza - przepis

Składniki

6 filetów śledziowych

mały słoiczek grzybów marynowanych

2 cebule cukrowe lub czerwone

70 ml oleju

pęczek koperku

2 łyżki octu

łyżeczka cukru

3 ziarenka ziela angielskiego

2 liście laurowe

5 ziarenek czarnego pieprzu

sól do smaku

Przygotowanie

Filety śledziowe moczmy w zimnej wodzie, przez ok. 2 godziny. Kroimy je potem na kwadraty. Grzyby kroimy w paski. Cebulę kroimy w piórka - możemy ją przelać wrzątkiem na sicie, jeśli nie lubimy surowej cebuli. Siekamy koperek. W miseczce mieszamy olej, ocet, przypraw i cukier, dodajemy koperek. Śledzie mieszamy z gotowym sosem, cebulą i grzybkami. Potem wkładamy do słoika i wstawiamy do lodówki, żeby się przez kilka minut przegryzły smaki. Gotowe.