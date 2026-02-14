Skąd taka nazwa "śledzie proboszcza". Być może ktoś kiedyś jadł tak przyrządzone śledzie u jakiegoś proboszcza, poprosił o przepis i zaczął je robić. Śledzie są pyszne, przepis więc poszedł w świat. Śledzie w tym wydaniu świetnie sprawdzą się podczas świąt i większych uroczystości rodzinnych.

Pyszny deser dla zakochanych. Włoskie tiramisù to klasyka. Podajemy przepis krok po kroku
Pyszny deser dla zakochanych. Włoskie tiramisù to klasyka. Podajemy przepis krok po kroku

Zobacz również

Ten dodatek robi robotę

Śledzie proboszcza mają ciekawy smak. Zawdzięczają go dodatkowi marynowanych grzybów - mogą być dowolne, ulubione, np. podgrzybki lub maślaki. Jeśli nie mamy marynowanych grzybów leśnych, świetnie nadadzą się też pieczarki.

Reklama
Kolagenowy gulasz wołowy. Pełnia smaku i zdrowia w klasycznym daniu
Kolagenowy gulasz wołowy. Pełnia smaku i zdrowia w klasycznym daniu

Zobacz również

Śledzie proboszcza - przepis

Składniki

  • 6 filetów śledziowych
  • mały słoiczek grzybów marynowanych
  • 2 cebule cukrowe lub czerwone
  • 70 ml oleju
  • pęczek koperku
  • 2 łyżki octu
  • łyżeczka cukru
  • 3 ziarenka ziela angielskiego
  • 2 liście laurowe
  • 5 ziarenek czarnego pieprzu
  • sól do smaku

Przygotowanie

Filety śledziowe moczmy w zimnej wodzie, przez ok. 2 godziny. Kroimy je potem na kwadraty. Grzyby kroimy w paski. Cebulę kroimy w piórka - możemy ją przelać wrzątkiem na sicie, jeśli nie lubimy surowej cebuli. Siekamy koperek. W miseczce mieszamy olej, ocet, przypraw i cukier, dodajemy koperek. Śledzie mieszamy z gotowym sosem, cebulą i grzybkami. Potem wkładamy do słoika i wstawiamy do lodówki, żeby się przez kilka minut przegryzły smaki. Gotowe.