Przepis na surówkę biskupią wart jest uwagi. Wygląda efektownie i doskonale smakuje. Zapewne wiele osób zastanawia się, skąd wzięła się ta nazwa - surówka biskupia. Surówkę tę robi się z czerwonej kapusty. Surówka biskupia zawdzięcza swoją nazwę przede wszystkim intensywnemu, głębokiemu purpurowo-fioletowemu kolorowi, który kojarzył się z szatami liturgicznymi. Surówka biskupia będzie doskonałym dodatkiem do obiadu. Jest tak smaczna, że można ją śmiało podać na bardziej uroczyste przyjęcie.

Właściwości czerwonej kapusty

Czerwoną kapustę warto jeść na surowo. Jest pyszna i chrupiąca. Czerwona kapusta dostarcza mnóstwo błonnika, witamin - C, K, A, z grupy B - oraz antyoksydantów (antocyjany), które działają przeciwzapalnie i wspomagają trawienie.

Surówka biskupia - przepis

Składniki

pół główki większej czerwonej kapusty lub jedna mała

marchew

jabłko

4 łyżki majonezu

4 łyżki gęstego jogurtu

łyżka chrzanu

sól, cukier, pieprz,

łyżka soku z cytryny

Przygotowanie

Czerwoną kapustę drobno szatkujemy, skrapiamy sokiem z cytryny, solimy i dodajemy pół łyżeczki cukru. Dobrze mieszamy i odstawiamy na ok. 15 minut. W tym czasie obieramy marchew i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Tak samo postępujemy z jabłkiem. Robimy sos z majonezu, chrzanu i jogurtu. Kapustę mieszamy z marchwią, sosem i jabłkiem. Doprawiamy solą i pieprzem. Zostawiamy na ok. 15 minut, żeby smaki się przegryzły. Surówka biskupia gotowa.