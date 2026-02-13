Tiramisù odniosło oszałamiający sukces - jak Włochy długie i szerokie ten pyszny deser "a cucchiao" (do zjadania łyżeczką) znajdziemy w cukierniach, barach i restauracjach. W Treviso od kilkunastu lat odbywają się mistrzostwa świata w przygotowywaniu tiramisù.
Kłótnia o tiramisù
Nazwę możemy przetłumaczyć jako „podnieś mnie!” (wzmocnij). Jedna z legend głosi, że tiramisù wymyślił słynny uwodziciel Casanova. Inna mówi, że przygotował ten deser ukochanej żonie, która właśnie urodziła dziecko pewien cukiernik z Wenecji. Chciał ją wzmocnić. Prawda jest bardziej prozaiczna. Tiramisù jakie znamy zrobił w Treviso, w restauracji Alle Beccherie kucharz Roberto "Loly" Linguanotto. Było to w 1970 r.
Przepis na klasyczne włoskie tiramisù od słynnego szefa kuchni
Podajemy przepis na tiramisù od słynnego włoskiego szefa kuchni. Tak robi tiramisù Antonino Cannavacciuolo, juror we włoskiej edycji "MasterChefa"
Składniki
- 3 jajka
- 250 g serka mascarpone
- 80 g drobnego cukru
- 300 g biszkoptów savoiardi - takie długie biszkopciki
- 2 filiżanki osłodzonej mocnej kawy
- kieliszek rumu lub marsali (można pominąć)
- gorzkie kakao do posypania
Przygotowanie
Oddzielamy białka od żółtek. Z białek ubijamy sztywną pianę. Żółtka ubijamy z połową cukru na puszystą masę. Delikatnie mieszamy krem z żółtek z mascarpone. Potem do masy dodajemy stopniowo pianę. Na dno prostokątnej foremki kładziemy warstwę kremu, na niej układamy warstwę zamoczonych w kawie wymieszanej z rumem biszkoptów (można użyć samej kawy). I tak warstwa za warstwą, aż do wyczerpania składników. Na wierzchu powinien się znaleźć krem. Potem posypujemy krem obficie kakao i wstawiamy na kilka godzin do lodówki. Smacznego! Tiramisù gotowe.
