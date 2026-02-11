Chrzan najczęściej podajemy na Wielkanoc, gdy na stołach królują pieczenie i pasztety. Jest idealnym dodatkiem do jajek i do białej kiełbasy. Z kolei ćwikła z chrzanem często wjeżdża na bożonarodzeniowy stół. Chrzan to przepyszny i bardzo zdrowy dodatek do mięs i do jajek. Ma charakter i wiele prozdrowotnych właściwości. Jedzmy więc chrzan.

Dlaczego chrzan jest taki zdrowy?

Korzenie chrzanu mają nie tylko mocny, pikantny smak. Chrzan pełen jest soli mineralnych, takich jak wapń, fosfor, potas, żelazo, magnez. Ma też mnóstwo witamin - A, C i witaminy z grupy B. Zawiera dużo glukozynolanów, olejków eterycznych i enzymów antybakteryjnych. Chrzan po prostu jest bardzo zdrowy.

Historia chrzanu

Chrzan jadano znano i ceniono w starożytności. W starożytnym Egipcie był wykorzystywany głównie jako środek lecznicy. W Polsce chrzan pojawił się prawdopodobnie w średniowieczu i od tamtej pory zdobył sobie ogromną popularność. Znajdował zastosowanie nie tylko jako przyprawa, ale również jako środek leczniczy. Jego ostry smak i intensywny aromat sprawiają, że jest niezastąpionym dodatkiem do wielu potraw, zwłaszcza wędlin.

Dlatego warto jadać mięso z chrzanem

Chrzan pobudza wydzielanie soków żołądkowych. Działa jako środek żółciopędny, pobudza wątrobę i pęcherzyk żółciowy do produkcji i uwalniania żółci. Żółć jest niezbędna do emulgowania i trawienia tłuszczów, co sprawia, że tłuste pieczenie czy golonki są łatwiejsze do przyswojenia.

Chrzan - na stawy i na przeziębienie

Tarty korzeń chrzanu stosowany jest na uporczywe przeziębienia i inne infekcje górnych dróg oddechowych. Olejki eteryczne pomagają w udrożnianiu zatok i "oczyszczają" je. Pozostałe związki zawarte w chrzanie mają działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, przeciwwirusowe, antybiotyczne. Chrzan stosowany jest także zewnętrznie - zewnątrz. Pomaga przy schorzeniach reumatycznych i dnie moczanowej. Świeżo starty i nałożony na skórę uśmierzy ból, zmniejszy pojawiający się obrzęk. Łagodząco zadziała zarazem na bóle mięśni, rwę kulszową, ścięgna z uszkodzeniami lub stanami zapalnymi. Chrzan działa jak naturalny plaster rozgrzewający, poprawiając ukrwienie.

Okłady z chrzanu - trzeba się trzymać zasad

By przygotować okład, świeży korzeń chrzanu ścieramy na drobnej tarce. Nakładam utarty chrzan na gazę lub lnianą ściereczkę i przykładamy do bolącego miejsca. Okład trzymamy do momentu odczucia silnego pieczenia - kilka do kilkunastu minut. Uwaga, chrzan działa bardzo silnie i może spowodować oparzenia skóry, dlatego jeśli pieczenie jest zbyt intensywne, trzeba okład zdjąć.

Chrzan w kuchni - kilka porad

Chrzan świetnie komponuje się z wszelkimi mięsami. To idealny dodatek do wędlin, kiełbas, pasztetów. Bardzo dobrze smakują z chrzanem jajka czy sery. Chrzan podkręci też smak zup, gulaszy, dipów i sosów oraz sałatek i surówek. Marchewka z jabłkiem i chrzanem to surówka pyszne i bardzo zdrowa.