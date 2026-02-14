Polędwica Wellington (Beef Wellington) to klasyka kuchni angielskiej. Mówi się, że po raz pierwszy przyrządził ją kucharz na cześć Artura Wellesleya, pierwszego księcia Wellington, po wygranej bitwie pod Waterloo w 1815 roku. Przepis na polędwicę w stylu Wellington pojawił się już w 1910 roku w polskiej książce "Uniwersalna książka kucharska" Marii Ochorowicz-Monatowej.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Na sobotni obiad proponujemy przygotować polędwiczki wieprzowe w stylu Wellington. Polędwiczki wieprzowe są tańsze od polędwicy wołowej, łatwiej je dostać, a danie będzie równie smakowite. Polędwiczka wieprzowa w stylu Wellington to smakowita i łatwa do przygotowania propozycja obiadowa. Nie zapominajmy o podaniu do obiadu surówki.

Reklama

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - polędwiczki à la Wellington

Składniki

1 polędwiczka wieprzowa - ok. 500 g

1 łyżeczka tymianku suszonego

sól

oliwa do smażenia

pieprz cytrynowy

350 g pieczarek

1 mała cebula

1 ząbek czosnku

1 czubata łyżka posiekanej zielonej pietruszki

1 łyżka masła

150 g szynki gotowanej w plastrach

1 opakowanie ciasta francuskiego

Przygotowanie

Polędwiczkę płuczemy i osuszamy ręcznikiem. Czyścimy z błon. Nacieramy ją solą, pieprzem cytrynowym i tymiankiem i wstawiamy na co najmniej godzinę do lodówki. Pieczarki myjemy i drobno siekamy albo ścieramy na tarce. Siekamy też cebulę i czosnek. Pieczarki, cebulę i czosnek podsmażamy na maśle - ma odparować woda. Doprawiamy solą i pieprzem, dodajemy posiekaną pietruszkę i zostawiamy do ostygnięcia. Polędwiczkę obsmażamy na mocno rozgrzanej oliwie, z każdej strony na lekko brązowy kolor. Mięso zdejmujemy z patelni i odstawiamy na chwilę. Ciasto francuskie rozwijamy, układamy na nim plastry szynki i smarujemy masą pieczarkową. Na środku układamy polędwiczkę i zwijamy - ma powstać zgrabny rulon. Sklejamy brzegi ciasta, wierzch smarujemy rozkłóconym żółtkiem. Ciasto nakłuwamy. Wstawiamy do pieca nagrzanego do 200 stopni, po ok. 20 minutach przykrywamy wierzch kawałkiem folii aluminiowej lub papierem do pieczenia i pieczemy jeszcze przez ok. 5 minut. Polędwiczka a la Wellington smakuje świetnie na ciepło i na zimno.