Krucha pieczeń na dziko swój smak zawdzięcza przyprawom. Sekret to specjalna marynata, w której zostawimy mięso na dwie lub trzy godziny. Pieczeń przygotujemy z mięsa wieprzowego. Zachwyci na pewno wszystkich miłośników soczystych mięsnych potraw. Będzie prawdziwa uczta. Jak przygotować taką pieczeń, aby była nie tylko smaczna, ale również zdrowa? Oto kilka wskazówek, które pomogą osiągnąć znakomity efekt.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Kruchą pieczeń na dziko możemy podać z ziemniakami i ulubioną surówką lub jarzynką na ciepło. To danie, które zachwyci nawet wyrafinowanych smakoszy. Bez problemu wszystkie składniki kupimy w pobliskim sklepie. Zadbajmy jednak o dobrej jakości mięso - od tego zależy smak. Na pieczeń wieprzową najlepiej nadają się karkówka, która jest wyjątkowo soczysta i aromatyczna. Świetne są również łopatka lub szynka.

Reklama

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - krucha pieczeń na dziko

Składniki

1 kg karkówki

2 łyżki smalcu

1 łyżka mąki

2 cebule

2 łyżki octu balsamicznego

łyżka soku z cytryny

łyżka musztardy

2 ząbki czosnku

łyżeczka majeranku, łyżeczka tymianku

kilka ziaren ziela angielskiego

2 goździki

kilka ziaren jałowca

rozmaryn - pół łyżeczki

liść laurowy

Sól, pieprz, szczypta cukru

1 marchewka

1 pietruszka

szklanka bulionu

Przygotowanie

Najpierw robimy marynatę. Warzywa obieramy i ścieramy na tarce. W misce mieszamy sok z cytryny, cukier, ocet balsamiczny, musztardę, zgnieciony czosnek, rozgniecione ziarna jałowca, ziela, goździki, rozmaryn i pieprz. Solimy. Zostawiamy trochę przypraw, by wrzucić je potem do sosu. Marynatę mieszamy. Potem marynatę dobrze wcieramy w szynkę. Miskę z mięsem przykrywamy talerzem i wstawiamy do lodówki - niech się mięso marynuje przynajmniej dwie godziny. Po godzinie szynkę obracamy na drugą stronę. Zamarynowane mięso wycieramy. Panierujemy mąką i obsmażamy szybko na złoty kolor z każdej strony. Cebulę smażymy na smalcu - ma być delikatnie złota. Zalewamy cebulę bulionem i dusimy jeszcze przez 5 minut. Bierzemy naczynie żaroodporne. Mięso wkładamy do naczynia, zalewamy bulionem z cebulą. Dorzucamy resztę przypraw. Mięso pieczemy w temperaturze ok. 180 stopni w przykrytej formie przez godzinę. Na 15 minut przed upływem godziny zdejmujemy pokrywkę, by mięso się zrumieniło. Pieczeń na dziko gotowa. Smacznego!