Składniki na klopsiki

- 250 g polędwicy cielęcej (drobno posiekanej lub zmielonej), - 250 g karkówki wieprzowej (drobno zmielonej), - 1,5 szt. białej cebuli, - 25 g kaparów, - 4 kromki pieczywa tostowego (bez skórki), - 15 g masła, - 2 łyżki zalewy z kaparów, - 18 g musztardy średnio ostrej, - 12 g ketchupu, - ¼ łyżeczki majeranku, - 2 g skórki otartej z cytryny, - 3 g lubczyku (drobno posiekanego), - 1 łyżka natki pietruszki (drobno posiekanej), - 2 całe jajka, - 8 g sosu rybnego, - 8 g sosu ostrygowego, - 15 g chrzanu, - sól, pieprz.

Składniki na sos do klopsików

- 2 litry bulionu, - 4 nieduże cebule, - 150 ml zalewy z kaparów, - 2 liście laurowe, - 5 łodyg z natki pietruszki, - 60 g masła, - mąka, sól, biały ocet balsamiczny (w razie potrzeby)

Przygotowanie klopsików

1. Delikatnie podsmaż cebulę na maśle, aż stanie się przezroczysta. 2. Usmaż kapary w głębokim tłuszczu w niskiej temperaturze, a następnie posiekaj. 3. Namocz kromki chleba tostowego w mleku, a następnie odciśnij nadmiar. 4. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki (mięso, cebulę, kapary, tosty, przyprawy, jajka, musztardę, keczup, sos rybny, sos ostrygowy, chrzan, zioła i wodę kaparową) w misce. 5. Dopraw do smaku i uformuj z mieszanki małe klopsiki (ok. 55 g każdy).

Przygotowanie sosu do klopsików

1. Podgrzej bulion w garnku (ilość bulionu powinna wystarczyć na lekkie przykrycie klopsików). 2. Dodaj posiekaną cebulę, wodę kaparową, liście laurowe, gałązki pietruszki i doprowadź do wrzenia. 3. Zmniejsz ogień tak, aby wywar delikatnie się gotował i zredukował. 4. Ostrożnie dodaj klopsiki do bulionu i gotuj na wolnym ogniu (około 15–20 minut). Następnie wyjmij klopsiki. 5. Przecedź wywar przez drobne sito. Czas na zasmażkę do bulionu: 1. Podsmaż cebulę na maśle, aż stanie się przezroczysta. 2. Oprósz mąką i zrób jasną zasmażkę. 3. Stopniowo dodawaj zredukowany bulion, cały czas mieszając, aż do uzyskania kremowej konsystencji. 4. Sos ponownie przecedź przez drobne sito, dopraw do smaku i, jeśli chcesz, dopraw białym octem balsamicznym. 5. Podgrzej klopsiki w sosie, ale nie doprowadzaj ich do wrzenia. Jeśli chcesz, udekoruj kaparami i ziołami