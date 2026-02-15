- Składniki (około 10 kotletów)
- Przygotowanie masy mięsnej
- Formowanie kotletów
- Smażenie – najważniejszy etap
- Jak sprawdzić, czy kotlety są gotowe
- Najczęstsze błędy
- Jak podawano kotlety mielone w PRL
Składniki (około 10 kotletów)
- 500 g mielonej wieprzowiny lub wieprzowo-wołowej
- 1 czerstwa bułka
- około ½ szklanki mleka
- 1 duża cebula
- 1 jajko
- 1 łyżeczka soli
- ½ łyżeczki pieprzu
- ½ łyżeczki majeranku
- bułka tarta do panierowania
- olej lub smalec do smażenia
Przygotowanie masy mięsnej
Bułkę namoczyć w mleku, aż będzie miękka, następnie dokładnie odcisnąć. Cebulę bardzo drobno posiekać lub zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Do miski przełożyć mięso, bułkę, cebulę, jajko oraz przyprawy. Masę wyrabiać ręką kilka minut, aż stanie się jednolita i lekko kleista. Im dłużej wyrabiana masa, tym kotlety będą bardziej miękkie.
Formowanie kotletów
Z masy formować niezbyt grube kotlety o lekko spłaszczonym kształcie. Każdy obtoczyć dokładnie w bułce tartej. Kotlety nie powinny być zbyt duże – w kuchni PRL stawiano na równe porcje.
Smażenie – najważniejszy etap
Na patelni rozgrzać tłuszcz na średnim ogniu. Kotlety smażyć powoli, po kilka minut z każdej strony, aż będą złociste i dobrze wysmażone w środku. Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie panierki i suchość mięsa – cierpliwość jest kluczem.
Jak sprawdzić, czy kotlety są gotowe
Gotowy kotlet po naciśnięciu lekko sprężynuje, a po przekrojeniu wypływa z niego klarowny sok. Jeśli mięso jest różowe, należy smażyć jeszcze chwilę na mniejszym ogniu.
Najczęstsze błędy
- zbyt sucha masa mięsna
- brak dokładnego wyrabiania
- zbyt wysoka temperatura smażenia
- zbyt cienkie kotlety
Jak podawano kotlety mielone w PRL
Najczęściej z ziemniakami z wody i prostą surówką, buraczkami lub mizerią. Kotlet miał być miękki, wyraźnie doprawiony i sycący – bez sosów i dodatków.
