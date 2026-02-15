Składniki (około 10 kotletów)

500 g mielonej wieprzowiny lub wieprzowo-wołowej

1 czerstwa bułka

bułka około ½ szklanki mleka

1 duża cebula

1 jajko

1 łyżeczka soli

½ łyżeczki pieprzu

½ łyżeczki majeranku

bułka tarta do panierowania

olej lub smalec do smażenia

Przygotowanie masy mięsnej

Bułkę namoczyć w mleku, aż będzie miękka, następnie dokładnie odcisnąć. Cebulę bardzo drobno posiekać lub zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Do miski przełożyć mięso, bułkę, cebulę, jajko oraz przyprawy. Masę wyrabiać ręką kilka minut, aż stanie się jednolita i lekko kleista. Im dłużej wyrabiana masa, tym kotlety będą bardziej miękkie.

Formowanie kotletów

Z masy formować niezbyt grube kotlety o lekko spłaszczonym kształcie. Każdy obtoczyć dokładnie w bułce tartej. Kotlety nie powinny być zbyt duże – w kuchni PRL stawiano na równe porcje.

Smażenie – najważniejszy etap

Na patelni rozgrzać tłuszcz na średnim ogniu. Kotlety smażyć powoli, po kilka minut z każdej strony, aż będą złociste i dobrze wysmażone w środku. Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie panierki i suchość mięsa – cierpliwość jest kluczem.

Jak sprawdzić, czy kotlety są gotowe

Gotowy kotlet po naciśnięciu lekko sprężynuje, a po przekrojeniu wypływa z niego klarowny sok. Jeśli mięso jest różowe, należy smażyć jeszcze chwilę na mniejszym ogniu.

Najczęstsze błędy

zbyt sucha masa mięsna

brak dokładnego wyrabiania

zbyt wysoka temperatura smażenia

smażenia zbyt cienkie kotlety

Jak podawano kotlety mielone w PRL

Najczęściej z ziemniakami z wody i prostą surówką, buraczkami lub mizerią. Kotlet miał być miękki, wyraźnie doprawiony i sycący – bez sosów i dodatków.