Składniki (około 10 kotletów)

  • 500 g mielonej wieprzowiny lub wieprzowo-wołowej
  • 1 czerstwa bułka
  • około ½ szklanki mleka
  • 1 duża cebula
  • 1 jajko
  • 1 łyżeczka soli
  • ½ łyżeczki pieprzu
  • ½ łyżeczki majeranku
  • bułka tarta do panierowania
  • olej lub smalec do smażenia
Przygotowanie masy mięsnej

Bułkę namoczyć w mleku, aż będzie miękka, następnie dokładnie odcisnąć. Cebulę bardzo drobno posiekać lub zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Do miski przełożyć mięso, bułkę, cebulę, jajko oraz przyprawy. Masę wyrabiać ręką kilka minut, aż stanie się jednolita i lekko kleista. Im dłużej wyrabiana masa, tym kotlety będą bardziej miękkie.

Formowanie kotletów

Z masy formować niezbyt grube kotlety o lekko spłaszczonym kształcie. Każdy obtoczyć dokładnie w bułce tartej. Kotlety nie powinny być zbyt duże – w kuchni PRL stawiano na równe porcje.

Smażenie – najważniejszy etap

Na patelni rozgrzać tłuszcz na średnim ogniu. Kotlety smażyć powoli, po kilka minut z każdej strony, aż będą złociste i dobrze wysmażone w środku. Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie panierki i suchość mięsa – cierpliwość jest kluczem.

Jak sprawdzić, czy kotlety są gotowe

Gotowy kotlet po naciśnięciu lekko sprężynuje, a po przekrojeniu wypływa z niego klarowny sok. Jeśli mięso jest różowe, należy smażyć jeszcze chwilę na mniejszym ogniu.

Najczęstsze błędy

  • zbyt sucha masa mięsna
  • brak dokładnego wyrabiania
  • zbyt wysoka temperatura smażenia
  • zbyt cienkie kotlety

Jak podawano kotlety mielone w PRL

Najczęściej z ziemniakami z wody i prostą surówką, buraczkami lub mizerią. Kotlet miał być miękki, wyraźnie doprawiony i sycący – bez sosów i dodatków.