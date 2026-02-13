Składniki (około 14–16 pulpetów)

500 g mielonej wieprzowiny lub wieprzowo-wołowej

1 czerstwa bułka

około ½ szklanki mleka

1 mała cebula

1 jajko

1 łyżeczka soli

½ łyżeczki pieprzu

½ łyżeczki majeranku

1 litr bulionu lub wody

1 łyżka masła

łyżka mąki pszennej

koperek (opcjonalnie)

Przygotowanie masy na pulpety

Bułkę namoczyć w mleku, a następnie dokładnie odcisnąć. Cebulę bardzo drobno posiekać lub zetrzeć na tarce. W dużej misce połączyć mięso, bułkę, cebulę, jajko i przyprawy. Masę wyrabiać ręką kilka minut, aż stanie się jednolita i sprężysta.

Formowanie pulpetów

Z masy formować równe kulki wielkości orzecha włoskiego. Dłonie warto zwilżyć wodą, aby masa nie kleiła się do rąk. Pulpety powinny być zwarte, ale nie ubite zbyt mocno.

Gotowanie pulpetów

Bulion zagotować w szerokim garnku. Zmniejszyć ogień i delikatnie wkładać pulpety do lekko pyrkającego płynu. Gotować pod przykryciem około 15–18 minut.

Sos – jasny i delikatny

Na patelni roztopić masło, dodać mąkę i zrobić jasną zasmażkę. Stopniowo dolewać chochlę bulionu z gotowania pulpetów, cały czas mieszając. Sos przelać do garnka z pulpetami i gotować jeszcze 5 minut. Na końcu można dodać drobno posiekany koperek.

Jak sprawdzić, czy pulpety są gotowe

Gotowe pulpety są sprężyste i miękkie. Po przekrojeniu nie powinny być surowe w środku, ale zachować soczystość.

Najczęstsze błędy

zbyt sucha masa

wrzucanie pulpetów do wrzącej wody

zbyt długie gotowanie

zbyt gęsty sos

Jak podawano pulpety w PRL

Najczęściej z ziemniakami z wody i mizerią lub buraczkami. Sos miał być jasny, delikatny i niezbyt gęsty.