- Składniki (około 14–16 pulpetów)
- Przygotowanie masy na pulpety
- Formowanie pulpetów
- Gotowanie pulpetów
- Sos – jasny i delikatny
- Jak sprawdzić, czy pulpety są gotowe
- Najczęstsze błędy
- Jak podawano pulpety w PRL
Składniki (około 14–16 pulpetów)
- 500 g mielonej wieprzowiny lub wieprzowo-wołowej
- 1 czerstwa bułka
- około ½ szklanki mleka
- 1 mała cebula
- 1 jajko
- 1 łyżeczka soli
- ½ łyżeczki pieprzu
- ½ łyżeczki majeranku
- 1 litr bulionu lub wody
- 1 łyżka masła
- łyżka mąki pszennej
- koperek (opcjonalnie)
Przygotowanie masy na pulpety
Bułkę namoczyć w mleku, a następnie dokładnie odcisnąć. Cebulę bardzo drobno posiekać lub zetrzeć na tarce. W dużej misce połączyć mięso, bułkę, cebulę, jajko i przyprawy. Masę wyrabiać ręką kilka minut, aż stanie się jednolita i sprężysta.
Formowanie pulpetów
Z masy formować równe kulki wielkości orzecha włoskiego. Dłonie warto zwilżyć wodą, aby masa nie kleiła się do rąk. Pulpety powinny być zwarte, ale nie ubite zbyt mocno.
Gotowanie pulpetów
Bulion zagotować w szerokim garnku. Zmniejszyć ogień i delikatnie wkładać pulpety do lekko pyrkającego płynu. Gotować pod przykryciem około 15–18 minut.
Sos – jasny i delikatny
Na patelni roztopić masło, dodać mąkę i zrobić jasną zasmażkę. Stopniowo dolewać chochlę bulionu z gotowania pulpetów, cały czas mieszając. Sos przelać do garnka z pulpetami i gotować jeszcze 5 minut. Na końcu można dodać drobno posiekany koperek.
Jak sprawdzić, czy pulpety są gotowe
Gotowe pulpety są sprężyste i miękkie. Po przekrojeniu nie powinny być surowe w środku, ale zachować soczystość.
Najczęstsze błędy
- zbyt sucha masa
- wrzucanie pulpetów do wrzącej wody
- zbyt długie gotowanie
- zbyt gęsty sos
Jak podawano pulpety w PRL
Najczęściej z ziemniakami z wody i mizerią lub buraczkami. Sos miał być jasny, delikatny i niezbyt gęsty.
