Dlaczego trójglicerydy rosną właśnie dziś

Najczęściej winny jest nadmiar cukru, białej mąki, słodkich przekąsek i alkoholu. Nawet osoby szczupłe mogą mieć złe wyniki, jeśli ich dieta opiera się na przetworzonym jedzeniu.

Co gotować, żeby obniżyć trójglicerydy

Dieta powinna opierać się na błonniku, zdrowych tłuszczach i regularnych posiłkach. Kluczowe są pełne ziarna, warzywa, ryby i oliwa z oliwek.

Przepis 1: Owsianka obniżająca trójglicerydy

Składniki: płatki owsiane, mleko lub napój roślinny, owoce jagodowe, orzechy włoskie, cynamon.

Przygotowanie: gotować płatki w mleku, dodać dodatki.

Przepis 2: Sałatka z ciecierzycą

Składniki: ciecierzyca, ogórek, papryka, rukola, oliwa, cytryna.

Przygotowanie: wymieszać wszystkie składniki.

Przepis 3: Pieczony łosoś z warzywami

Składniki: filety z łososia, brokuł lub fasolka, oliwa, cytryna, zioła.

Przygotowanie: piec łososia, warzywa ugotować na parze.

Przepis 4: Lekka kolacja – twarożek z warzywami

Składniki: twaróg półtłusty, jogurt naturalny, oliwa, rzodkiewka, szczypiorek.

Przygotowanie: wymieszać wszystkie składniki.

Regularność ważniejsza niż perfekcja

Kluczem do poprawy wyników jest prostota, regularność i konsekwencja w kuchni. Efekty mogą pojawić się już po kilku tygodniach.