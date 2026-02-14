- Dlaczego trójglicerydy rosną właśnie dziś
- Co gotować, żeby obniżyć trójglicerydy
- Przepis 1: Owsianka obniżająca trójglicerydy
- Przepis 2: Sałatka z ciecierzycą
- Przepis 3: Pieczony łosoś z warzywami
- Przepis 4: Lekka kolacja – twarożek z warzywami
- Regularność ważniejsza niż perfekcja
Dlaczego trójglicerydy rosną właśnie dziś
Najczęściej winny jest nadmiar cukru, białej mąki, słodkich przekąsek i alkoholu. Nawet osoby szczupłe mogą mieć złe wyniki, jeśli ich dieta opiera się na przetworzonym jedzeniu.
Co gotować, żeby obniżyć trójglicerydy
Dieta powinna opierać się na błonniku, zdrowych tłuszczach i regularnych posiłkach. Kluczowe są pełne ziarna, warzywa, ryby i oliwa z oliwek.
Przepis 1: Owsianka obniżająca trójglicerydy
Składniki: płatki owsiane, mleko lub napój roślinny, owoce jagodowe, orzechy włoskie, cynamon.
Przygotowanie: gotować płatki w mleku, dodać dodatki.
Przepis 2: Sałatka z ciecierzycą
Składniki: ciecierzyca, ogórek, papryka, rukola, oliwa, cytryna.
Przygotowanie: wymieszać wszystkie składniki.
Przepis 3: Pieczony łosoś z warzywami
Składniki: filety z łososia, brokuł lub fasolka, oliwa, cytryna, zioła.
Przygotowanie: piec łososia, warzywa ugotować na parze.
Przepis 4: Lekka kolacja – twarożek z warzywami
Składniki: twaróg półtłusty, jogurt naturalny, oliwa, rzodkiewka, szczypiorek.
Przygotowanie: wymieszać wszystkie składniki.
Regularność ważniejsza niż perfekcja
Kluczem do poprawy wyników jest prostota, regularność i konsekwencja w kuchni. Efekty mogą pojawić się już po kilku tygodniach.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję