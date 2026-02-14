- Składniki (4 porcje)
Składniki (4 porcje)
- 1 kg ziemniaków mączystych
- około 250 g mąki ziemniaczanej
- 1 jajko (opcjonalnie, często używane w PRL)
- 1 łyżeczka soli
Przygotowanie ziemniaków
Ziemniaki obrać i ugotować w osolonej wodzie do miękkości. Odcedzić bardzo dokładnie i pozostawić na kilka minut, aby odparowała nadmiar wilgoci. Następnie ziemniaki dokładnie utłuc lub przecisnąć przez praskę.
Wyznaczanie proporcji
Ugniecione ziemniaki wyrównać w misce i podzielić na cztery równe części. Jedną część wyjąć, a w jej miejsce wsypać mąkę ziemniaczaną. Dodać wyjęte ziemniaki z powrotem, jajko (opcjonalnie) oraz sól.
Wyrabianie ciasta
Ciasto wyrabiać krótko, tylko do połączenia składników. Zbyt długie wyrabianie powoduje twarde kluski. Masa powinna być miękka, ale nie klejąca.
Formowanie klusek
Z ciasta odrywać niewielkie porcje i formować kulki wielkości orzecha włoskiego. W każdej zrobić charakterystyczne wgłębienie palcem.
Gotowanie
Kluski wrzucać partiami do dużego garnka z osoloną, lekko wrzącą wodą. Po wypłynięciu gotować jeszcze 2–3 minuty, następnie wyjmować łyżką cedzakową.
Jak sprawdzić, czy kluski są dobre
Dobrze ugotowane kluski są sprężyste, gładkie i nie rozpadają się po przekrojeniu. Środek powinien być jednolity, bez surowych smug.
Najczęstsze błędy
- zbyt mokre ziemniaki
- za dużo mąki ziemniaczanej
- długie wyrabianie ciasta
- wrzucanie klusek do gwałtownie wrzącej wody
Jak podawano kluski śląskie w PRL
Najczęściej jako dodatek do gulaszu, rolad lub zrazów. Kluski miały chłonąć sos i zachować sprężystość.
