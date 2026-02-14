Składniki (4 porcje)

1 kg ziemniaków mączystych

około 250 g mąki ziemniaczanej

1 jajko (opcjonalnie, często używane w PRL)

1 łyżeczka soli

Przygotowanie ziemniaków

Ziemniaki obrać i ugotować w osolonej wodzie do miękkości. Odcedzić bardzo dokładnie i pozostawić na kilka minut, aby odparowała nadmiar wilgoci. Następnie ziemniaki dokładnie utłuc lub przecisnąć przez praskę.

Wyznaczanie proporcji

Ugniecione ziemniaki wyrównać w misce i podzielić na cztery równe części. Jedną część wyjąć, a w jej miejsce wsypać mąkę ziemniaczaną. Dodać wyjęte ziemniaki z powrotem, jajko (opcjonalnie) oraz sól.

Wyrabianie ciasta

Ciasto wyrabiać krótko, tylko do połączenia składników. Zbyt długie wyrabianie powoduje twarde kluski. Masa powinna być miękka, ale nie klejąca.

Formowanie klusek

Z ciasta odrywać niewielkie porcje i formować kulki wielkości orzecha włoskiego. W każdej zrobić charakterystyczne wgłębienie palcem.

Gotowanie

Kluski wrzucać partiami do dużego garnka z osoloną, lekko wrzącą wodą. Po wypłynięciu gotować jeszcze 2–3 minuty, następnie wyjmować łyżką cedzakową.

Jak sprawdzić, czy kluski są dobre

Dobrze ugotowane kluski są sprężyste, gładkie i nie rozpadają się po przekrojeniu. Środek powinien być jednolity, bez surowych smug.

Najczęstsze błędy

zbyt mokre ziemniaki

za dużo mąki ziemniaczanej

długie wyrabianie ciasta

wrzucanie klusek do gwałtownie wrzącej wody

Jak podawano kluski śląskie w PRL

Najczęściej jako dodatek do gulaszu, rolad lub zrazów. Kluski miały chłonąć sos i zachować sprężystość.