rozwiń

Składniki (4 porcje)

  • 1 kg ziemniaków mączystych
  • około 250 g mąki ziemniaczanej
  • 1 jajko (opcjonalnie, często używane w PRL)
  • 1 łyżeczka soli
Reklama

Przygotowanie ziemniaków

Ziemniaki obrać i ugotować w osolonej wodzie do miękkości. Odcedzić bardzo dokładnie i pozostawić na kilka minut, aby odparowała nadmiar wilgoci. Następnie ziemniaki dokładnie utłuc lub przecisnąć przez praskę.

Wyznaczanie proporcji

Ugniecione ziemniaki wyrównać w misce i podzielić na cztery równe części. Jedną część wyjąć, a w jej miejsce wsypać mąkę ziemniaczaną. Dodać wyjęte ziemniaki z powrotem, jajko (opcjonalnie) oraz sól.

Wyrabianie ciasta

Ciasto wyrabiać krótko, tylko do połączenia składników. Zbyt długie wyrabianie powoduje twarde kluski. Masa powinna być miękka, ale nie klejąca.

Formowanie klusek

Z ciasta odrywać niewielkie porcje i formować kulki wielkości orzecha włoskiego. W każdej zrobić charakterystyczne wgłębienie palcem.

Gotowanie

Kluski wrzucać partiami do dużego garnka z osoloną, lekko wrzącą wodą. Po wypłynięciu gotować jeszcze 2–3 minuty, następnie wyjmować łyżką cedzakową.

Jak sprawdzić, czy kluski są dobre

Reklama

Dobrze ugotowane kluski są sprężyste, gładkie i nie rozpadają się po przekrojeniu. Środek powinien być jednolity, bez surowych smug.

Najczęstsze błędy

  • zbyt mokre ziemniaki
  • za dużo mąki ziemniaczanej
  • długie wyrabianie ciasta
  • wrzucanie klusek do gwałtownie wrzącej wody

Jak podawano kluski śląskie w PRL

Najczęściej jako dodatek do gulaszu, rolad lub zrazów. Kluski miały chłonąć sos i zachować sprężystość.