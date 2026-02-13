Karnawał to czas pączków, faworków oraz oponek. To właśnie te ostatnie są często przygotowywanym słodkim przysmakiem. Przepisyna oponki są wyszukiwane w sieci tak często jak te na faworki. Wbrew pozorom nie są wcale tak skomplikowane do przygotowania, jakby się wydawało.

Oponki. Na jakich dwóch tłuszczach smaży je Ewa Wachowicz?

Jednym z przepisów, który warto wypróbować w swojej kuchni jest ten od Ewy Wachowicz. Na czym smaży je kulinarna gwiazda "Halo tu Polsat"? Okazuje się, że używa dwóch bardzo popularnych tłuszczów. Jednym z nich jest smalec, a drugim masło klarowane. Obydwa łączy ze sobą.

Reklama
Faworki od Ewy Wachowicz. Smaży je tylko na tym tłuszczu
Faworki od Ewy Wachowicz. Smaży je tylko na tym tłuszczu

Zobacz również

Zanim zaczniemy je smażyć, radzi, by ułożyć oponki na desce, przykryć ściereczką i odstawić na 15 minut do podrośnięcia. Oto przepis na oponki od Ewy Wachowicz.

Oponki od Ewy Wachowicz - składniki

  • 500 g - mąki
  • 10 g - drożdży instant lub 30 g świeżych
  • 250 ml - mleka
  • 100 g - masła
  • 3 łyżki - cukru
  • 1 łyżka - cukru z wanilią
  • 4 - żółtka
  • szczypta soli
  • skórka otarta z cytryny
  • cukier puder do dekoracji

Do smażenia

  • masło klarowane
  • smalec

Oponki od Ewy Wachowicz - przygotowanie

  1. Mleko podgrzać w rondelku. Wrzucić masło. Posłodzić cukrem i cukrem z wanilią. Gdy masło się roztopi a cukier rozpuści wsypać drożdże. Wymieszać.
  2. Mąkę przesiać do miski. Zrobić dołeczek i wlać do niego mleko z masłem, cukrem i drożdżami. Wymieszać łyżką.
  3. Gdy zaczną robić się kluchy dodać żółtka. Posolić i uperfumować skórką z cytryny. Wyrobić ręką. Przykryć i odstawić na godzinę do wyrośnięcia.
  4. Ciasto przełożyć na stolnicę obsypaną mąką. Rozwałkować na grubość ok. 1 cm. Za pomocą 2 pierścieni (lub szklanki i kieliszka) wyciąć oponki. Ułożyć na desce, przykryć ściereczką i odstawić na 15 minut do podrośnięcia.
  5. Usmażyć w mocno rozgrzanym maśle ze smalcem. Odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Oponki oprószyć cukrem pudrem.