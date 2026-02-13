Karnawał to czas pączków, faworków oraz oponek. To właśnie te ostatnie są często przygotowywanym słodkim przysmakiem. Przepisyna oponki są wyszukiwane w sieci tak często jak te na faworki. Wbrew pozorom nie są wcale tak skomplikowane do przygotowania, jakby się wydawało.
Oponki. Na jakich dwóch tłuszczach smaży je Ewa Wachowicz?
Jednym z przepisów, który warto wypróbować w swojej kuchni jest ten od Ewy Wachowicz. Na czym smaży je kulinarna gwiazda "Halo tu Polsat"? Okazuje się, że używa dwóch bardzo popularnych tłuszczów. Jednym z nich jest smalec, a drugim masło klarowane. Obydwa łączy ze sobą.
Zanim zaczniemy je smażyć, radzi, by ułożyć oponki na desce, przykryć ściereczką i odstawić na 15 minut do podrośnięcia. Oto przepis na oponki od Ewy Wachowicz.
Oponki od Ewy Wachowicz - składniki
- 500 g - mąki
- 10 g - drożdży instant lub 30 g świeżych
- 250 ml - mleka
- 100 g - masła
- 3 łyżki - cukru
- 1 łyżka - cukru z wanilią
- 4 - żółtka
- szczypta soli
- skórka otarta z cytryny
- cukier puder do dekoracji
Do smażenia
- masło klarowane
- smalec
Oponki od Ewy Wachowicz - przygotowanie
- Mleko podgrzać w rondelku. Wrzucić masło. Posłodzić cukrem i cukrem z wanilią. Gdy masło się roztopi a cukier rozpuści wsypać drożdże. Wymieszać.
- Mąkę przesiać do miski. Zrobić dołeczek i wlać do niego mleko z masłem, cukrem i drożdżami. Wymieszać łyżką.
- Gdy zaczną robić się kluchy dodać żółtka. Posolić i uperfumować skórką z cytryny. Wyrobić ręką. Przykryć i odstawić na godzinę do wyrośnięcia.
- Ciasto przełożyć na stolnicę obsypaną mąką. Rozwałkować na grubość ok. 1 cm. Za pomocą 2 pierścieni (lub szklanki i kieliszka) wyciąć oponki. Ułożyć na desce, przykryć ściereczką i odstawić na 15 minut do podrośnięcia.
- Usmażyć w mocno rozgrzanym maśle ze smalcem. Odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Oponki oprószyć cukrem pudrem.
