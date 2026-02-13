Karnawał to czas pączków, faworków oraz oponek. To właśnie te ostatnie są często przygotowywanym słodkim przysmakiem. Przepisyna oponki są wyszukiwane w sieci tak często jak te na faworki. Wbrew pozorom nie są wcale tak skomplikowane do przygotowania, jakby się wydawało.

Oponki. Na jakich dwóch tłuszczach smaży je Ewa Wachowicz?

Jednym z przepisów, który warto wypróbować w swojej kuchni jest ten od Ewy Wachowicz. Na czym smaży je kulinarna gwiazda "Halo tu Polsat"? Okazuje się, że używa dwóch bardzo popularnych tłuszczów. Jednym z nich jest smalec, a drugim masło klarowane. Obydwa łączy ze sobą.

Reklama

Zanim zaczniemy je smażyć, radzi, by ułożyć oponki na desce, przykryć ściereczką i odstawić na 15 minut do podrośnięcia. Oto przepis na oponki od Ewy Wachowicz.

Oponki od Ewy Wachowicz - składniki

500 g - mąki

10 g - drożdży instant lub 30 g świeżych

250 ml - mleka

100 g - masła

3 łyżki - cukru

1 łyżka - cukru z wanilią

4 - żółtka

szczypta soli

skórka otarta z cytryny

cukier puder do dekoracji

Do smażenia

masło klarowane

smalec

Oponki od Ewy Wachowicz - przygotowanie