Pomidorowa jak u babci to coś więcej niż zupa. To smak dzieciństwa, niedzielnego obiadu i kuchni, w której nie liczyły się skróty, tylko czas i prostota. Ten przepis jest klasyczny, sprawdzony i niezawodny.
- Dlaczego babcina pomidorowa smakuje inaczej
- Składniki (4–6 porcji)
- Przygotowanie krok po kroku
- Makaron czy ryż – jak u babci
- Babcine triki
- Z czym podawać
rozwiń ›
Dlaczego babcina pomidorowa smakuje inaczej
Sekret dobrej pomidorowej nie tkwi w koncentracie, ale w porządnym wywarze i cierpliwym gotowaniu. Babcina kuchnia opierała się na bazie – rosole z warzyw i mięsa – a pomidory były dodatkiem, nie głównym skrótem.
Składniki (4–6 porcji)
- 2 litry rosołu (najlepiej z kury lub drobiu)
- 500 ml passaty pomidorowej lub 1 puszka dobrych pomidorów
- 1 marchewka z rosołu
- 1 łyżka masła
- 1 łyżeczka cukru (opcjonalnie)
- sól, pieprz
- makaron nitki lub ryż
- śmietana 18% (opcjonalnie)
Przygotowanie krok po kroku
- Rosół zagotować na małym ogniu. Jeśli jest z dnia poprzedniego – to idealna baza do pomidorowej.
- Dodać passatę lub pomidory z puszki (wcześniej zmiksowane). Gotować 10–15 minut.
- Zetrzeć marchewkę z rosołu i dodać do zupy – to babciny trik na naturalną słodycz.
- Dodać masło, doprawić solą i pieprzem. Jeśli pomidory są kwaśne, dodać odrobinę cukru.
- Podawać z ugotowanym makaronem lub ryżem. Zupę można zabielić śmietaną.
Makaron czy ryż – jak u babci
W wielu domach pomidorowa była podawana z drobnym makaronem, ale niektórzy pamiętają wersję z ryżem. Obie są poprawne – najważniejsze, by dodatek był ugotowany osobno.
Babcine triki
- zawsze używaj rosołu, nie wody
- marchewka z rosołu poprawia smak i kolor
- masło nadaje aksamitność
- nie gotuj zupy zbyt długo po dodaniu pomidorów
Z czym podawać
Pomidorowa jak u babci najlepiej smakuje jako pierwsze danie przed klasycznym obiadem: schabowym, pulpetami albo kluskami.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama