Dlaczego babcina pomidorowa smakuje inaczej

Sekret dobrej pomidorowej nie tkwi w koncentracie, ale w porządnym wywarze i cierpliwym gotowaniu. Babcina kuchnia opierała się na bazie – rosole z warzyw i mięsa – a pomidory były dodatkiem, nie głównym skrótem.

Reklama

Składniki (4–6 porcji)

2 litry rosołu (najlepiej z kury lub drobiu)

500 ml passaty pomidorowej lub 1 puszka dobrych pomidorów

lub 1 puszka dobrych pomidorów 1 marchewka z rosołu

1 łyżka masła

1 łyżeczka cukru (opcjonalnie)

sól, pieprz

makaron nitki lub ryż

śmietana 18% (opcjonalnie)

Przygotowanie krok po kroku

Rosół zagotować na małym ogniu. Jeśli jest z dnia poprzedniego – to idealna baza do pomidorowej. Dodać passatę lub pomidory z puszki (wcześniej zmiksowane). Gotować 10–15 minut. Zetrzeć marchewkę z rosołu i dodać do zupy – to babciny trik na naturalną słodycz. Dodać masło, doprawić solą i pieprzem. Jeśli pomidory są kwaśne, dodać odrobinę cukru. Podawać z ugotowanym makaronem lub ryżem. Zupę można zabielić śmietaną.

Makaron czy ryż – jak u babci

W wielu domach pomidorowa była podawana z drobnym makaronem, ale niektórzy pamiętają wersję z ryżem. Obie są poprawne – najważniejsze, by dodatek był ugotowany osobno.

Babcine triki

zawsze używaj rosołu , nie wody

, nie wody marchewka z rosołu poprawia smak i kolor

masło nadaje aksamitność

nie gotuj zupy zbyt długo po dodaniu pomidorów

Z czym podawać

Pomidorowa jak u babci najlepiej smakuje jako pierwsze danie przed klasycznym obiadem: schabowym, pulpetami albo kluskami.