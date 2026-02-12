Dlaczego ta zupa nazywa się papieska? Tego chyba tak naprawdę nie wie nikt. Ktoś kiedyś ją tak nazwał i tak zostało. Jest za to pyszna, sycąca i każdy z powodzeniem się nią naje. Do tego pajda świeżego chleba lub chrupiąca bagietka i jesteśmy w kulinarnym niebie. Właśnie, może stąd wzięła się nazwa tej zupy?
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Wracamy do domu zmęczeni i mamy ochotę zjeść coś dobrego, ciepłego i pożywnego. Starajmy się zbilansować tak danie obiadowe, by były w nim węglowodany, białko, zdrowe tłuszcze i warzywa. Pyszny obiad w pół godziny? To możliwe. Do tego obiad tani i taki, którym wszyscy się najedzą. A zakupy można zrobić w pobliskim sklepie np. w drodze z pracy do domu. Zupa z pulpetami i serkiem kremowym - bo o to w tym przepisie chodzi - jest aksamitna, ma wyrazisty smak. A dodatek pulpetów sprawia, że zastępuje z powodzeniem dwudaniowy obiad. Zapraszamy do gotowania zupy papieskiej.
Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - kremowa zupa papieska z pulpecikami
Składniki:
- 1,5 l wody
- 1 kostka drobiowa
- 400g pieczarek
- 2 podłużne serki topione (2x100g)
- pół opakowania włoszczyzny mrożonej, krojonej w paski
- 3 ząbki czosnku
- 1 cebula
- 3 ziarenka ziela angielskiego
- liść laurowy
- 1/3 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej
- 2 łyżki mąki
- sól, pieprz
- Pulpeciki mięsne:
- 400g mięsa mielonego
- 1 jajko
- 1 ząbek czosnku
- 1 mała cebula
- 2 łyżki bułki tartej
- 1 łyżka kaszy manny
- pół łyżeczki majeranku
- sól, pieprz
- mąka do obtoczenia pulpecików
- 2-3 łyżki oleju do podsmażenia cebuli i pora
- pół pęczka natki pietruszki
Przygotowanie kremowej zupy papieskiej z pulpecikami
Najpierw robimy pulpeciki. Mięso mielone przełożyć do miski. Cebulę wraz z czosnkiem ścieramy na tarce o małych oczkach, do mięsnej masy wbijamy jajko, dodajemy bułkę tartą, kaszę manną, sól, pieprz oraz majeranek. Masę dokładnie wymieszać. Zwilżonymi dłońmi wyrabiać małe pulpeciki. Każdy pulpecik obtaczamy w mące i układamy na płaskim talerzu. Cebulę i czosnek szatkujemy, przekładamy do garnka, podsmażamy na oleju. Dodajemy pokrojone pieczarki i podsmażamy. Wrzucamy teraz włoszczyznę i chwilę dusimy całość pod przykryciem. Dodajemy do garnka wodę, kostkę drobiową. Gotujemy pod przykryciem ok. 10 minut. Potem wrzucamy do zupy pulpeciki. Gotujemy zupę z pulpecikami pod przykryciem przez ok 15-20 minut. Pół szklanki wywaru odlewamy do rondelka i rozpuszczamy w nim serki topione. Rozpuszczone serki wlewamy do zupy, dobrze mieszamy i gotujemy jeszcze przez chwilę. Zupa papieska gotowa, smacznego.
