Dlaczego ta zupa nazywa się papieska? Tego chyba tak naprawdę nie wie nikt. Ktoś kiedyś ją tak nazwał i tak zostało. Jest za to pyszna, sycąca i każdy z powodzeniem się nią naje. Do tego pajda świeżego chleba lub chrupiąca bagietka i jesteśmy w kulinarnym niebie. Właśnie, może stąd wzięła się nazwa tej zupy?

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Wracamy do domu zmęczeni i mamy ochotę zjeść coś dobrego, ciepłego i pożywnego. Starajmy się zbilansować tak danie obiadowe, by były w nim węglowodany, białko, zdrowe tłuszcze i warzywa. Pyszny obiad w pół godziny? To możliwe. Do tego obiad tani i taki, którym wszyscy się najedzą. A zakupy można zrobić w pobliskim sklepie np. w drodze z pracy do domu. Zupa z pulpetami i serkiem kremowym - bo o to w tym przepisie chodzi - jest aksamitna, ma wyrazisty smak. A dodatek pulpetów sprawia, że zastępuje z powodzeniem dwudaniowy obiad. Zapraszamy do gotowania zupy papieskiej.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - kremowa zupa papieska z pulpecikami

Składniki:

1,5 l wody

1 kostka drobiowa

400g pieczarek

2 podłużne serki topione (2x100g)

pół opakowania włoszczyzny mrożonej, krojonej w paski

3 ząbki czosnku

1 cebula

3 ziarenka ziela angielskiego

liść laurowy

1/3 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej

2 łyżki mąki

sól, pieprz

Pulpeciki mięsne:

400g mięsa mielonego

1 jajko

1 ząbek czosnku

1 mała cebula

2 łyżki bułki tartej

1 łyżka kaszy manny

pół łyżeczki majeranku

sól, pieprz

mąka do obtoczenia pulpecików

2-3 łyżki oleju do podsmażenia cebuli i pora

pół pęczka natki pietruszki

Przygotowanie kremowej zupy papieskiej z pulpecikami

Najpierw robimy pulpeciki. Mięso mielone przełożyć do miski. Cebulę wraz z czosnkiem ścieramy na tarce o małych oczkach, do mięsnej masy wbijamy jajko, dodajemy bułkę tartą, kaszę manną, sól, pieprz oraz majeranek. Masę dokładnie wymieszać. Zwilżonymi dłońmi wyrabiać małe pulpeciki. Każdy pulpecik obtaczamy w mące i układamy na płaskim talerzu. Cebulę i czosnek szatkujemy, przekładamy do garnka, podsmażamy na oleju. Dodajemy pokrojone pieczarki i podsmażamy. Wrzucamy teraz włoszczyznę i chwilę dusimy całość pod przykryciem. Dodajemy do garnka wodę, kostkę drobiową. Gotujemy pod przykryciem ok. 10 minut. Potem wrzucamy do zupy pulpeciki. Gotujemy zupę z pulpecikami pod przykryciem przez ok 15-20 minut. Pół szklanki wywaru odlewamy do rondelka i rozpuszczamy w nim serki topione. Rozpuszczone serki wlewamy do zupy, dobrze mieszamy i gotujemy jeszcze przez chwilę. Zupa papieska gotowa, smacznego.