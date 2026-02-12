Podstawa – jak ugotować jajka idealnie

Jajka należy wyjąć wcześniej z lodówki, aby miały temperaturę pokojową. Włożyć je do garnka i zalać zimną wodą. Gotować 8–9 minut od momentu zagotowania. Po ugotowaniu natychmiast przelać zimną wodą i odstawić do całkowitego wystudzenia. Tak przygotowane jajka łatwo się obierają i mają jednolite białko.

Reklama

Przygotowanie żółtek

Obrane jajka przekroić wzdłuż na połówki. Żółtka delikatnie wyjąć i przełożyć do miski. Rozdrobnić je widelcem lub przetrzeć przez sito, aby uzyskać gładką, jednolitą strukturę farszu.

Wersja 1: klasyczna wielkanocna

Do żółtek dodać 2–3 łyżki dobrego majonezu, szczyptę soli i odrobinę białego pieprzu. Masę dokładnie wymieszać do uzyskania kremowej konsystencji. To najbardziej klasyczna wersja, dobrze znana z wielkanocnych stołów.

Wersja 2: z twarogiem i jogurtem

Do żółtek dodać 2 łyżki drobno zmielonego twarogu oraz 1–2 łyżki gęstego jogurtu naturalnego. Doprawić solą i pieprzem. Farsz jest delikatny, lekki i dobrze sprawdza się przy dłuższym przechowywaniu.

Wersja 3: z chrzanem

Reklama

Do żółtek dodać 2 łyżki majonezu oraz 1 łyżeczkę tartego chrzanu. Masę dokładnie wymieszać. Ta wersja jest bardziej wyrazista, ale nadal zachowuje wielkanocny charakter.

Nadziewanie jajek

Farsz nakładać łyżeczką lub rękawem cukierniczym. Połówki jajek wypełniać równo, bez nadmiaru masy. Gotowe jajka przechowywać w lodówce do momentu podania.

Jak sprawdzić, czy jajka są dobrze przygotowane

Białko powinno być jędrne i gładkie, a farsz kremowy, jednolity i dobrze doprawiony. Smak nie może być ciężki ani mdły.

Najczęstsze błędy

przegotowane jajka z szarą obwódką

grudkowaty farsz

nadmiar majonezu

przygotowanie jajek zbyt wcześnie

Podanie wielkanocne

Jajka faszerowane podaje się dobrze schłodzone, ułożone symetrycznie na półmisku. Na wielkanocnym stole powinny wyglądać lekko i zachować świeżość przez kilka godzin.