rozwiń

Składniki (1 duża forma)

  • 700 g mięsa wieprzowego (łopatka lub karkówka)
  • 300 g wątróbki drobiowej
  • 1 marchewka
  • 1 pietruszka
  • kawałek selera
  • 1 duża cebula
  • 2 jajka
  • - 2 bułki pszenne
  • około 1 szklanki mleka
  • 2 łyżeczki soli
  • 1 łyżeczka pieprzu
  • ½ łyżeczki majeranku
  • ½ łyżeczki gałki muszkatołowej
  • 2 liście laurowe
  • 3 ziarna ziela angielskiego
  • 2 łyżki masła

Gotowanie mięsa

Mięso wieprzowe włożyć do garnka razem z warzywami, liśćmi laurowymi i zielem angielskim. Zalać wodą i gotować na małym ogniu około 60 minut, aż mięso będzie miękkie. Na ostatnie 10 minut gotowania dodać wątróbkę.

Reklama

Mielenie i przygotowanie masy

Ugotowane mięso, warzywa i wątróbkę dokładnie odsączyć. Zmielić całość dwukrotnie w maszynce. Bułki namoczyć w mleku i dokładnie odcisnąć. Do masy dodać bułki, jajka, przyprawy oraz roztopione masło. Masę dokładnie wymieszać.

Pieczenie pasztetu

Formę wysmarować masłem i wyłożyć papierem do pieczenia. Przełożyć masę, dokładnie ją wyrównać. Piec w temperaturze 180°C przez około 70 minut. Pasztet powinien się lekko zarumienić, ale nie wysuszyć.

Studzenie i krojenie

Upieczony pasztet pozostawić w formie do całkowitego wystudzenia. Kroić dopiero po kilku godzinach lub następnego dnia – wtedy zachowa idealną strukturę.

Najczęstsze błędy

  • zbyt krótkie gotowanie mięsa
  • jednokrotne mielenie
  • byt wysoka temperatura pieczenia
  • krojenie gorącego pasztetu

Podanie wielkanocne

Pasztet podaje się na zimno, w cienkich plastrach. Na wielkanocnym stole powinien być krojony równo i zachowywać wilgotność przez cały dzień.