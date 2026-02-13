- Gotowanie mięsa
- Mielenie i przygotowanie masy
- Pieczenie pasztetu
- Studzenie i krojenie
- Najczęstsze błędy
- Podanie wielkanocne
Składniki (1 duża forma)
- 700 g mięsa wieprzowego (łopatka lub karkówka)
- 300 g wątróbki drobiowej
- 1 marchewka
- 1 pietruszka
- kawałek selera
- 1 duża cebula
- 2 jajka
- - 2 bułki pszenne
- około 1 szklanki mleka
- 2 łyżeczki soli
- 1 łyżeczka pieprzu
- ½ łyżeczki majeranku
- ½ łyżeczki gałki muszkatołowej
- 2 liście laurowe
- 3 ziarna ziela angielskiego
- 2 łyżki masła
Gotowanie mięsa
Mięso wieprzowe włożyć do garnka razem z warzywami, liśćmi laurowymi i zielem angielskim. Zalać wodą i gotować na małym ogniu około 60 minut, aż mięso będzie miękkie. Na ostatnie 10 minut gotowania dodać wątróbkę.
Mielenie i przygotowanie masy
Ugotowane mięso, warzywa i wątróbkę dokładnie odsączyć. Zmielić całość dwukrotnie w maszynce. Bułki namoczyć w mleku i dokładnie odcisnąć. Do masy dodać bułki, jajka, przyprawy oraz roztopione masło. Masę dokładnie wymieszać.
Pieczenie pasztetu
Formę wysmarować masłem i wyłożyć papierem do pieczenia. Przełożyć masę, dokładnie ją wyrównać. Piec w temperaturze 180°C przez około 70 minut. Pasztet powinien się lekko zarumienić, ale nie wysuszyć.
Studzenie i krojenie
Upieczony pasztet pozostawić w formie do całkowitego wystudzenia. Kroić dopiero po kilku godzinach lub następnego dnia – wtedy zachowa idealną strukturę.
Najczęstsze błędy
- zbyt krótkie gotowanie mięsa
- jednokrotne mielenie
- byt wysoka temperatura pieczenia
- krojenie gorącego pasztetu
Podanie wielkanocne
Pasztet podaje się na zimno, w cienkich plastrach. Na wielkanocnym stole powinien być krojony równo i zachowywać wilgotność przez cały dzień.
