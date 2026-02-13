Składniki (1 duża forma)

700 g mięsa wieprzowego (łopatka lub karkówka)

300 g wątróbki drobiowej

1 marchewka

1 pietruszka

kawałek selera

1 duża cebula

2 jajka

- 2 bułki pszenne

około 1 szklanki mleka

2 łyżeczki soli

1 łyżeczka pieprzu

½ łyżeczki majeranku

½ łyżeczki gałki muszkatołowej

2 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

2 łyżki masła

Gotowanie mięsa

Mięso wieprzowe włożyć do garnka razem z warzywami, liśćmi laurowymi i zielem angielskim. Zalać wodą i gotować na małym ogniu około 60 minut, aż mięso będzie miękkie. Na ostatnie 10 minut gotowania dodać wątróbkę.

Mielenie i przygotowanie masy

Ugotowane mięso, warzywa i wątróbkę dokładnie odsączyć. Zmielić całość dwukrotnie w maszynce. Bułki namoczyć w mleku i dokładnie odcisnąć. Do masy dodać bułki, jajka, przyprawy oraz roztopione masło. Masę dokładnie wymieszać.

Pieczenie pasztetu

Formę wysmarować masłem i wyłożyć papierem do pieczenia. Przełożyć masę, dokładnie ją wyrównać. Piec w temperaturze 180°C przez około 70 minut. Pasztet powinien się lekko zarumienić, ale nie wysuszyć.

Studzenie i krojenie

Upieczony pasztet pozostawić w formie do całkowitego wystudzenia. Kroić dopiero po kilku godzinach lub następnego dnia – wtedy zachowa idealną strukturę.

Najczęstsze błędy

zbyt krótkie gotowanie mięsa

gotowanie mięsa jednokrotne mielenie

byt wysoka temperatura pieczenia

krojenie gorącego pasztetu

Podanie wielkanocne

Pasztet podaje się na zimno, w cienkich plastrach. Na wielkanocnym stole powinien być krojony równo i zachowywać wilgotność przez cały dzień.