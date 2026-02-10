W Wielkopolsce to zupa kultowa. Jest daniem biednej kuchni, ale daniem naprawdę pysznym. Skąd taka nazwa? Gotowano ją bez mięsa, a więc na powierzchni zupy nie pływały oczka tłuszczu - stąd ślepe ryby.

Ślepe ryby z myrdyrdą - co to za zupa

Ślepe ryby przyrządza się na bazie wywaru z warzyw. Do zupy dodaje się dużo ziemniaków. Robimy z tego zupę krem. Jeśli zupę zagęszcza się zasmażką, wtedy mamy ślepe ryby z myrdyrdą. Zupę można zabielić śmietaną lub jogurtem, okrasić słoniną. Przepis można także urozmaicić po swojemu i poeksperymentować z przyprawami.

Wszystkie składniki na tę zupę, czyli ślepe ryby z myrdyrdą mamy na pewno w domu. Zupa jest tania, prosta do przygotowania i pyszna. Będzie idealnym daniem na chłodny, zimowy dzień - rozgrzeje i nasyci.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - rozgrzewające ślepe ryby z myrdyrdą

Składniki:

  • 1 kg mączystych ziemniaków, takich które rozpadają się po ugotowaniu
  • pęczek włoszczyzny
  • 1 łyżka masła, smalcu lub oleju
  • 1 łyżka mąki pszennej na myrdyrdę
  • sól, pieprz i maggi do smaku
  • natka zielonej pietruszki do posypania

Przygotowanie

Gotujemy pokrojone w kostkę warzywa i ziemniaki. Gdy są miękkie, wszystko blendujemy. Możemy też warzywa przetrzeć przez sito i wrzucić z powrotem do wywaru. Przyprawiamy solą, pieprzem i maggi. Przygotowujemy zasmażkę, czyli myrdyrdę. Tłuszcz rozgrzewamy na patelni, dodajemy mąkę i zasmażamy do zrumienienia. Zaciągamy zupę zasmażką.