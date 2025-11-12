Czy benedyktynkę wymyślili zakonnicy? Ten przepis opracowała amerykańska restauratorka, Jennie Carter Benedict (1860–1928), autorka bestsellerowych książek kucharskich. Mieszkała w Louisville w stanie Kentucky. Jedna z jej książek kucharskich pt. "The Blue Ribbon Cook Book” (1902), która jest wznawiana do dziś.

Przepis na benedyktynkę - idealną pastę na śniadanie i jako dip do warzyw

Benedyktynka idealnie sprawdza się jako pasta śniadaniowa do kanapek. Można też ją podać jak dip do np. krakersów lub warzyw na przyjęciu. Benedyktynką robi się w kilka chwil z bardzo prostych składników. Jest świetną, orzeźwiającą odmianą od typowego twarożku ze szczypiorkiem.

Reklama

Składniki

250 g kremowego serka śmietankowego,

2 ogórki

szalotka

posiekany szczypiorek - 2 łyżki

posiekany koperek - 2 łyżki

2 łyżki majonezu

sól, pieprz do smaku

Przygotowanie

Ogórki myjemy i ścieramy na tarce o grubych oczkach, solimy i odstawiamy na chwilę. Potem dobrze odciskamy z płynu. Do miski wrzucamy ogórki, serek, szczypiorek, koperek, majonez i przyprawy. Dobrze mieszamy. Benedyktynka gotowa. Smacznego!