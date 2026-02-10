Składniki (4 porcje):

1 kg białej kapusty świeżej lub kiszonej,

1 mała cebula,

2 łyżki masła lub smalcu

1 łyżka mąki pszennej,

1 liść laurowy,

sól, pieprz ,

, cukier (opcjonalnie).

Przygotowanie kapusty

Kapustę drobno poszatkować. Jeśli używana jest kapusta kiszona, warto ją lekko przepłukać, aby zmniejszyć kwasowość. Kapustę włożyć do garnka, dodać liść laurowy i niewielką ilość wody. Gotować na małym ogniu do miękkości.

Zasmażka

Na patelni rozpuścić masło lub smalec. Dodać drobno posiekaną cebulę i zeszklić ją powoli. Wsypać mąkę i dokładnie wymieszać, tworząc jasną zasmażkę.

Łączenie składników

Do gotowej kapusty dodać zasmażkę. Całość dokładnie wymieszać i gotować jeszcze kilka minut, aby smaki się połączyły.

Doprawianie

Kapustę doprawić solą i pieprzem. W razie potrzeby dodać niewielką ilość cukru, aby zrównoważyć kwasowość.

Jak sprawdzić, czy kapusta jest dobra

Kapusta powinna być miękka, ale nie rozgotowana. Zasmażka musi być wyczuwalna, ale nie dominująca.

Najczęstsze błędy

zbyt duża ilość mąki

przypalona zasmażka

nadmiar cukru

zbyt krótki czas gotowania kapusty

Jak podawano kapustę zasmażaną w PRL

Najczęściej jako dodatek do kotletów, gulaszu lub zrazów. Kapusta miała być neutralnym, ale wyrazistym uzupełnieniem obiadu.