Karnawałowa zupa serowa jest pożywana i bardzo smaczna. Przygotujemy ją bardzo szybko. To danie sprawdzi się także w każdym innym okresie roku. Warto zapisać sobie przepis na później.

Karnawałowa zupa serowa - kremowa i delikatna

Zupa ma świetny smak i wygląda naprawdę wykwintnie. Podajmy do niej np. grzanki z bułki lub paluszki albo groszek z ciasta ptysiowego. Można do niej dodać tuż przed podaniem np. paski pokrojonej świeżej papryki lub kawałki brokułów - będzie wtedy zdrowsza, a warzywa przyjemnie będą chrupać. Jeśli użyjemy do przygotowania zupy serowej gotowego bulionu, będzie gotowa dosłownie w kilka chwil. Goście karnawałowej imprezy na pewno będą pod wrażeniem zupy serowej i poproszą o przepis.

Reklama

Przepis na karnawałową zupę serową

Składniki

1 litr bulionu - może być warzywny lub drobiowy

450 g sera - np. cheddar, topiony, delikatny pleśniowy, itp.

50 g tartego parmezanu

3 łyżki serka mascarpone

2 średnie cebule cukrowe

3 ząbki czosnku

1 łyżka masła klarowanego lub oliwy

tymianek, pieprz, sól

garść posiekanego szczypiorku lub cebuli dymki

Przygotowanie

Posiekaną cebulę i czosnek szklimy na maśle w garnku, w którym będziemy gotować zupę. Przygotowujemy sery - kroimy je lub ścieramy. Do garnka z cebulą wlewamy bulion i podgrzewamy. Wrzucamy sery - najpierw najtwardsze, potem - te miękkie. Cały czas mieszamy. Gdy sery się rozpuszczą, zupa jest gotowa. Zagotowujemy ją, ale nie gotujemy długo. Podajemy z grzankami albo groszkiem ptysiowym, posypaną szczypiorkiem. Smacznego! Karnawałowa, kremowa zupa serowa gotowa.