Sopa de ajo to danie, które popularne jest w całej Hiszpanii. Zupa ta powstała w Kastylii, zajadali się nią na początku mieszkańcy wsi, jest jednak tak dobra, że szybko zdobyła popularność. Jadali sopa de ajo bohaterowie opowieści Miguela Cervantesa o Don Kichocie. Zupa ta na pierwszy rzut oka jest niepozorna, ale świetnie smakuje.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Jak Hiszpania długa i szeroka gotuje się różne wersje sopa de ajo. Są jednak składniki, które pozostają niezmienne - to czosnek, jajka, chleb i papryka. Główną rolę gra tu czosnek. A czosnek - to jak wiadomo - naturalny antybiotyk, pogromca wirusów i sprzymierzeniec zdrowia oraz odporności. Wszystkie składniki na tę zupę kupimy bez problemu. Jest bardzo prawdopodobne, że mamy je już w domu. Sopa de ajo ma wiele zalet - doskonały smak, właściwości prozdrowotne oraz cenę. To zupa tania niesłuchanie. Jest również bardzo prosta w przygotowaniu.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - rozgrzewająca hiszpańska zupa, sopa de ajo

Składniki

Główna czosnku

100 g kiełbasy - najlepiej ostrej, hiszpańskiej, czyli chorizo

1 litr bulionu drobiowego

1 łyżeczka wędzonej słodkiej papryki

pół łyżeczki ostrej papryki

5 łyżek oliwy - możemy także użyć smalcu

sól i pieprz

4 jajka

4 kromki białego pieczywa - może być lekko czerstwa bułka

Przygotowanie

Obieramy czosnek. W garnku na małym ogniu rozgrzewamy oliwę. Dodajemy posiekany czosnek oraz kiełbasę i podsmażamy. Uważamy, żeby czosnek się nie przypalił, bo będzie gorzki. Smażymy przez około 5-7 minut. Na patelnię dodać pokrojone pieczywo i podsmażyć. Zawartość patelni posypujemy papryką. Do garnka wlewamy bulion, zagotowujemy. Teraz do garnka wrzucamy zawartość patelni. Niech zupa sobie przez 15 minut delikatnie "pomruga" na wolnym ogniu. Próbujemy sopa de ajo i doprawiamy solą i pieprzem. Zupę zestawiamy z ognia i wbijamy do niej jajka. Wbić jajka bezpośrednio do zupy (zazwyczaj jedno jajko na osobę, ale to kwestia apetytu). Garnek przykrywamy pokrywką i zostawiamy na 2, 3 minuty, aby białko się ścięło. Niektórzy mieszają jaja, aby powstały z nich "kluseczki". Sopa de ajo gotowa. Smacznego!