Sopa de ajo to danie, które popularne jest w całej Hiszpanii. Zupa ta powstała w Kastylii, zajadali się nią na początku mieszkańcy wsi, jest jednak tak dobra, że szybko zdobyła popularność. Jadali sopa de ajo bohaterowie opowieści Miguela Cervantesa o Don Kichocie. Zupa ta na pierwszy rzut oka jest niepozorna, ale świetnie smakuje.

Pyszny obiad na poniedziałek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Chrupiące skrzydełka
Pyszny obiad na poniedziałek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Chrupiące skrzydełka

Zobacz również

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Jak Hiszpania długa i szeroka gotuje się różne wersje sopa de ajo. Są jednak składniki, które pozostają niezmienne - to czosnek, jajka, chleb i papryka. Główną rolę gra tu czosnek. A czosnek - to jak wiadomo - naturalny antybiotyk, pogromca wirusów i sprzymierzeniec zdrowia oraz odporności. Wszystkie składniki na tę zupę kupimy bez problemu. Jest bardzo prawdopodobne, że mamy je już w domu. Sopa de ajo ma wiele zalet - doskonały smak, właściwości prozdrowotne oraz cenę. To zupa tania niesłuchanie. Jest również bardzo prosta w przygotowaniu.

Reklama
Pyszny obiad na niedzielę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Bałkański, rozgrzewający kociołek
Pyszny obiad na niedzielę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Bałkański, rozgrzewający kociołek

Zobacz również

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - rozgrzewająca hiszpańska zupa, sopa de ajo

Składniki

  • Główna czosnku
  • 100 g kiełbasy - najlepiej ostrej, hiszpańskiej, czyli chorizo
  • 1 litr bulionu drobiowego
  • 1 łyżeczka wędzonej słodkiej papryki
  • pół łyżeczki ostrej papryki
  • 5 łyżek oliwy - możemy także użyć smalcu
  • sól i pieprz
  • 4 jajka
  • 4 kromki białego pieczywa - może być lekko czerstwa bułka

Przygotowanie

Obieramy czosnek. W garnku na małym ogniu rozgrzewamy oliwę. Dodajemy posiekany czosnek oraz kiełbasę i podsmażamy. Uważamy, żeby czosnek się nie przypalił, bo będzie gorzki. Smażymy przez około 5-7 minut. Na patelnię dodać pokrojone pieczywo i podsmażyć. Zawartość patelni posypujemy papryką. Do garnka wlewamy bulion, zagotowujemy. Teraz do garnka wrzucamy zawartość patelni. Niech zupa sobie przez 15 minut delikatnie "pomruga" na wolnym ogniu. Próbujemy sopa de ajo i doprawiamy solą i pieprzem. Zupę zestawiamy z ognia i wbijamy do niej jajka. Wbić jajka bezpośrednio do zupy (zazwyczaj jedno jajko na osobę, ale to kwestia apetytu). Garnek przykrywamy pokrywką i zostawiamy na 2, 3 minuty, aby białko się ścięło. Niektórzy mieszają jaja, aby powstały z nich "kluseczki". Sopa de ajo gotowa. Smacznego!