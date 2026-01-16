Dorsz - pyszne białe mięso

Dorsz to jedna z najpopularniejszych ryb, która na naszych stołach gości od lat. Smakosze cenią jej delikatne, białe mięso. Jest doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, witamin - B12, A, D - i minerałów - jod, selen, potas, fosfor. Ma kwasy tłuszczowe omega-3, które korzystnie wpływają na zdrowie serca.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny.

Danie z dorsza jest zdrowe, smaczne i dietetyczne. Ta ryba ma bardzo chude mięso. Dorsz nie należy też do drogich ryb. Jest również łatwo dostępny. Możemy kupić mrożone filety, pamiętajmy, by je wcześniej rozmrozić. Aby rozmrozić rybę, najlepiej jest zastosować metodę powolnego rozmrażania w lodówce, co zapewnia najlepszą jakość mięsa. Jeśli jednak chcemy rozmrozić rybę szybciej, możesz użyć zimnej wody, gazowanej wody lub mleka. Dorsza pod kremową pierzynką podajmy np. z ziemniakami z wody lub ryżem i dużą ilością sałaty.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - dorsz pod kremową pierzynką

Składniki

1000 g polędwicy lub filetów np. z dorsza

duży por - biała część

400 ml słodkiej śmietanki

olej

ząbek czosnku

2 łyżki soku z cytryny

pieprz, sól

Przygotowanie

Dorsza kroimy na szerokie paski. Na patelni rozgrzewamy 2-3 łyżki oleju. Dusimy na nim drobno posiekanego pora i czosnek. Gdy się zeszklą, dolewamy śmietankę, sok z cytryny. Doprowadzamy do wrzenia. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Do sosu wrzucamy rybę. Gotujemy pod przykryciem ok. 5-10 minut na średnim ogniu. Dorsz pod kremową pierzynką gotowy. Smacznego!