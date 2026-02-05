Neapol to nie tylko pyszna pizza na cieniutkim cieście. To miasto wielu doznań kulinarnych. Lubią tam smażone ciasto - można tam zjeść np. smażoną pizzę, czyli pizza fritta.

Historia pączków z Neapolu

Graffe to pączki, które wyglądają jak nasze oponki. W Neapolu to obowiązkowa pozycja w karnawałowym menu. Nazwa wywodzi się z niemieckiego. Jeśli dobrze się wsłuchamy w tę nazwę, okaże się jak bardzo jest podobna do niemieckich pączków "krapfen". Specjał ten przywiózł do Neapolu Karol VI Habsburg, który panował tam w latach 1713-1735. O tym, że graffe pochodzą z Niemiec, świadczy nietypowy dość jak na Włochy składnik - ziemniaki. Dodatek ziemniaków do pączków sprawia, że ciasto jest wilgotne i elastyczne. Przepis na graffe pojawił się w książce kucharskiej, którą napisał Ippolito Cavalcanti w 1838 r. Graffe z Neapolu nie mają nadzienia. Posypuje się je cukrem - drobnymi kryształkami.

Przepis na graffe - pyszne pączki prosto z Neapolu

Składniki

500 g mąki

300 g ziemniaków

50 g cukru

50 g masła

100 ml mleka

skórka otarta z jednej cytrynu

2 jajka

6 g drożdży

olej do smażenia

Przygotowanie

Gotujemy ziemniaki w mundurkach. Skórkę zdejmujemy, a ziemniaki przepuszczamy przez praskę. Rozpuszczamy masło i studzimy je. Drożdże rozpuszczamy w ciepłym mleku, dodajemy do nich cukier. Zostawiamy do wyrośnięcia. Potem łączymy drożdże z ziemniakami, masłem i zaczynem. Dodajemy skórkę z cytryny. Wyrabiamy ciasto. Potem dodajemy jajka i dalej wyrabiamy - ok. 10 minut. Ciasto ma być elastyczne i jednolite. Zostawiamy do wyrośnięcia na ok. 2 godziny do wyrośnięcia w ciepłym miejscu, przykryte ściereczką w misce. Potem wałkujemy dość gruby placek i wycinamy z niego kółka - w każdym robimy dziurkę. Robimy tak aż do wykorzystania całego ciasta - ze skrawków zagniatamy szybko kolejny placek. Potem pączki zostawiamy do wyrośnięcia na ok. 45 minut. Graffe smażymy na gorącym oleju, musi być go dużo. Do garnka wkładamy dwa, góra trzy ciastka - rosną podczas smażenia. Gdy są złote z obu stron i wypłyną na wierzch, osączamy graffe z tłuszczu na papierowym ręczniku i gorące posypujemy cukrem. Smacznego! Pączki z Neapolu gotowe.