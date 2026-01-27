Placki, placuszki, naleśniki - te potrawy mają wielu wielbicieli. Robi się je szybko, składniki zawsze są pod ręką. W dosłownie kilka minut można wyczarować danie, które zachwyci smakiem.

Placki z kapusty kiszonej, czyli fuczki

Fuczki wyglądają jak placki ziemniaczane, ale robi się je w sposób zbliżony do naleśników. Fuczki najprawdopodobniej pochodzą z kuchni Łemków. Choć tradycje kulinarne na wsiach się przenikały. Kuchnia bazowała na prostych i tanich składnikach. Prostszego przepisu na placki nie znajdziecie. Bierzemy kapustę kiszoną, doprawiamy, mieszamy z ciastem naleśnikowym, smażymy i gotowe. Przyprawy, takie jak np. cząber i kminek, świetnie wpłyną na pracę naszego układu pokarmowego. A kapusta kiszona? Wiadomo, to samo zdrowie. Fuczki można z powodzeniem pałaszować na obiad lub ciepłą kolację. Sos czosnkowy to idealne uzupełnienie tych placków.

Przepis na fuczki - pyszne placki prosto z Bieszczad

Składniki:

300 g kapusty kiszonej (dobrze odciśniętej z soku)

200 g mąki pszennej

150 ml wody lub mleka

1 jajo

sól i pieprz

cząber, kminek (szczypta)

kwaśna śmietana

olej lub masło klarowane

Przygotowanie

Kapustę kiszoną dobrze odciskamy z nadmiaru soku i siekam. W misce łączymy jajko z mąką pszenną, mlekiem i przyprawami. Powinno powstać ciasto naleśnikowe. Do ciasta dodajemy posiekaną kapustę kiszoną i mieszamy. Na patelni rozgrzewamy olej lub masło klarowane i wykładamy porcje ciasta. Placki smażymy z obu stron po 2-3 minuty, aż się zarumienią. Gotowe placki odsączamy z nadmiaru tłuszczu na kawałku ręcznika papierowego i podajemy z kleksem śmietany.