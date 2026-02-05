Co ciekawe, loukoumades jada się w Grecji codziennie, zupełnie bez okazji. Z kolei w tłusty czwartek Grecy zajadają się tłustym mięsem. W Grecji ten dzień to Tsiknopempti, czyli czwartek pachnący pieczonym mięsem. Pączki też oczywiście mogą być.

Włoskie 'ploteczki' na karnawał, czyli pyszne i cieniutkie faworki. Kilka składników i gotowe
Włoskie "ploteczki" na karnawał, czyli pyszne i cieniutkie faworki. Kilka składników i gotowe

Zobacz również

Loukoumades to prawdziwa bomba smaku i bomba kaloryczna. Ale raz na jakiś czas na taką rozpustę pozwolić sobie można. Złociste greckie pączki loukoumades, są nasączone miodem, posypane cynamonem i sezamem.

Przepis

Składniki

Reklama
  • 550 gramów mąki
  • 200 ml mleka
  • 250 ml letniej wody
  • Szczypta soli
  • 1 łyżka cukru lub miodu
  • 16 g suchych drożdży lub 50 g świeżych
  • 3 łyżki oliwy
  • 2 łyżeczki spirytusu lub ouzo
  • olej słonecznikowy do smażenia

Przygotowanie

Drożdże rozkruszamy, mieszamy z cukrem i zalewamy w misce ciepłą wodą. Przygotowujemy rozczyn i zostawiamy na kwadrans. Do rozczynu dodajemy mąkę, oliwę, sól, alkohol, miód. Wyrabiamy gładkie ciasto i zostawiamy pod przykryciem w ciepłym miejscu do wyrośnięcia na ok. 2 godziny. W garnku rozgrzewamy tłuszcz. Małe porcje ciasta nabieramy łyżką łyżką, formujemy małą kulkę i wrzucamy do oleju. Smażymy, aż się zarumienią. Wyjmujemy na papierowy ręcznik, by odsączyć tłuszcz. Poem polewamy miodem, posypujemy cynamonem i sezamem.