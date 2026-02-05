Co ciekawe, loukoumades jada się w Grecji codziennie, zupełnie bez okazji. Z kolei w tłusty czwartek Grecy zajadają się tłustym mięsem. W Grecji ten dzień to Tsiknopempti, czyli czwartek pachnący pieczonym mięsem. Pączki też oczywiście mogą być.
Loukoumades to prawdziwa bomba smaku i bomba kaloryczna. Ale raz na jakiś czas na taką rozpustę pozwolić sobie można. Złociste greckie pączki loukoumades, są nasączone miodem, posypane cynamonem i sezamem.
Przepis
Składniki
- 550 gramów mąki
- 200 ml mleka
- 250 ml letniej wody
- Szczypta soli
- 1 łyżka cukru lub miodu
- 16 g suchych drożdży lub 50 g świeżych
- 3 łyżki oliwy
- 2 łyżeczki spirytusu lub ouzo
- olej słonecznikowy do smażenia
Przygotowanie
Drożdże rozkruszamy, mieszamy z cukrem i zalewamy w misce ciepłą wodą. Przygotowujemy rozczyn i zostawiamy na kwadrans. Do rozczynu dodajemy mąkę, oliwę, sól, alkohol, miód. Wyrabiamy gładkie ciasto i zostawiamy pod przykryciem w ciepłym miejscu do wyrośnięcia na ok. 2 godziny. W garnku rozgrzewamy tłuszcz. Małe porcje ciasta nabieramy łyżką łyżką, formujemy małą kulkę i wrzucamy do oleju. Smażymy, aż się zarumienią. Wyjmujemy na papierowy ręcznik, by odsączyć tłuszcz. Poem polewamy miodem, posypujemy cynamonem i sezamem.
