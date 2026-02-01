Składniki na ciasto śniadaniowe:

- 2 banany, - 1 duża lub 2 małe marchewki, - 180 g drobnych płatków owsianych, - 50 g posiekanych orzechów lub nasion, np. migdałów lub nasion słonecznika, - 150 ml mleka, - 1 opakowanie cukru waniliowego, - po 1/2 łyżeczki cynamonu, kardamonu i proszku do pieczenia, - garść mrożonych owoców jagodowych np. malin. Opcjonalnie: trochę miodu i jogurtu greckiego do dekoracji ciasta śniadaniowego. Czas wykonania: 10 minut pracy plus 30-40 minut pieczenia.

Wykonanie śniadaniowego ciasta marchewkowego:

1. Obierz banany i rozgnieć je w dużej misce. 2. Marchewki umyj i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. 3. Dodaj płatki owsiane, przyprawy, proszek do pieczenia, mleko i około dwóch trzecich posiekanych orzechów lub nasion, a następnie wymieszaj wszystko do uzyskania gładkiej masy. 4. Na koniec delikatnie wmieszaj mrożone jagody. Nie mieszaj za mocno, bo się rozpadną! 5. Wlej masę do małej formy do pieczenia (21 x 15 x 7 cm) i piecz w temperaturze 180°C przez około 30 do 40 minut. Wierzch powinien być ładnie zrumieniony, a środek nie powinien być zbyt rzadki. Najlepszym sposobem na sprawdzenie czy ciasto jest upieczone: drewniany patyczek! Wbij go na chwilę w ciasto, a następnie wyciągnij – jeśli nie przykleja się do niego wilgotne ciasto - jest idealnie upieczone. Teraz możesz odstawić do ostygnięcia. Najlepiej smakuje z kleksem greckiego jogurtu na wierzchu. Pozostałe orzechy i kilka kropel miodu dodatkowo uatrakcyjnią nasze ciasto.

Cisto można przechowywać w lodówce przez kilka dni, najlepiej w szczelnym pojemniku. Warto pamiętać, aby kleks z jogurtu dodawać tuż przed jedzeniem, bo inaczej ciasto rozmięknie. Przepis można modyfikować: dodać daktyle lub zastąpić marchewki jabłkami. Banany w przepisie działają jako spoiwo, więc nie można ich pominąć w przepisie.