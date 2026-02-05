Każdy ma swój sposób na kotlety mielone. Trochę inne przyprawy, cebula do środka surowa albo podsmażana, więcej jajka, mniej jajka... Ważne jest przede wszystkim to, żeby tak zrobić kotlety mielone, by nie były suche, a panierka idealnie się przyrumieniła i chrupała jak należy. W czwartek przygotujemy kotlety mielone idealne, czyli pomyleńce.

Jakie mięso do kotletów mielonych?

Oczywiście najważniejszy podczas przygotowywania kotletów mielonych jest wybór odpowiedniego mięsa. Tu zdania są podzielone - są tacy, którzy lubią kotlety mielone z mięsa wieprzowego, a inni są za mięsem mieszanym - wołowo-wieprzowym. Jedno jest pewne, najlepiej kupować mięso świeżo zmielone, albo zrobić to samemu w domu.

Składniki na kotlety mielone pieczone, czyli pomyleńce, znajdziemy z łatwością w pobliskim sklepie. Zrobimy je w kilka chwil. Można je zrobić z ulubionego mięsa - może to być wołowina, wieprzowina lub mięso drobiowe, np. z piersi kurczaka lub z udźca indyka. Kotlety mielone pieczone, czyli pomyleńce, świetnie komponują się z ziemniakami i np. z mizerią. Będą też doskonale smakować z buraczkami. W mig będziemy mieć pyszne danie obiadowe. Pomyleńce są mniej kaloryczne niż klasyczne mielone dzięki temu, że nie smażymy ich na tłuszczu na patelni, ale pieczemy. Dzięki temu "wypiją" mniej tłuszczu. W środku czeka pyszne niespodzianka, która zachwyci domowników.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - pomylone mielone, czyli pomyleńce

1 mała bułka - np. czerstwa kajzerka

mleko do namoczenia bułki

200 g żółtego sera w kawałku

1/2 kg mięsa mielonego - szynka lub łopatka wieprzowa

1 średnia cebula

łyżka posiekanego koperku lub pietruszki zielonej

1 ząbek czosnku

1 jajko

1 łyżeczka soli, pieprz, majeranek

2 jajka ugotowane na twardo

łyżka musztardy

2 łyżki majonezu

bułka tarta do obtoczenia, można do niej dodać trochę pokruszonych płatków kukurydzianych

Przygotowanie

Najpierw namaczamy kajzerkę w mleku. Robimy teraz farsz. Ser ścieramy na tarce, siekamy drobno jajka. Jajka i ser mieszamy w misce. Dodajemy majonez, sól, pieprz i koperek (lub pietruszkę). Farsz mieszamy. Cebulę ścieramy na tarce. Czosnek przeciskamy przez praskę. Kajzerkę starannie odsączamy. W misce łączymy mięso, bułkę, jajko, cebulę, przyprawy i musztardę. Bardzo dokładnie wyrabiamy masę mięsną. Ma być gładka i napowietrzona. Jeśli jest zbyt wilgotna, możemy dodać trochę bułki tartej, ale nie sypmy od razu dużo. Bułka napęcznieje i wyciągnie wilgoć z masy mięsnej. Z mięsa formujemy kotlety - najpierw robimy kulkę, potem ją lekko spłaszczamy. Na placuszek z mięsa kładziemy farsz. Zaklejamy i robimy kulkę. Kotlety kładziemy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy pomyleńce do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na około 40 minut. Pomylone kotlety mielone, czyli pomyleńce, gotowe. Smacznego!