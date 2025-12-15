Obiad to bardzo ważny posiłek w ciągu dnia. Trzeba koniecznie zjeść coś ciepłego i pożywnego. Żadne kanapki obiadu nie zastąpią. Krupnik to jedna z najpopularniejszych zup w Polsce. Podstawa to warzywa i kasza. W PRL gotowano krupnik na drobiowych podrobach. Ma wyjątkowy smak.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Najpyszniejszy krupnik, którego smaku nie da się porównać z niczym, robiła oczywiście babcia. Przytaczamy więc babciny przepis na krupnik na podrobach. Ten krupnik jest idealny, a ten jeden składnik sprawia, że ma niezrównany smak i jest bardzo treściwy. Wystarczy za cały dwudaniowy obiad. Jest tu wszystko, co potrzeba - węglowodany, warzywa i białko. Zrobimy go na udku z kurczaka i drobiowych sercach oraz żołądkach. Serca i żołądki drobiowe są zdrowe. To niskokaloryczne podroby, które są doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, witamin - zwłaszcza z grupy B, A - oraz minerałów - żelazo, cynk, potas.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - klasyczny krupnik na podrobach

Składniki

udko z kurczaka

200 żołądków drobiowych

200 g serc drobiowych

100 g kaszy jęczmiennej

2 ziemniaki

1 marchewka

1 pietruszka

1 cebula

1 ząbek czosnku

seler

1 łyżka masła

1 liść laurowy

ziele angielskie

sól

pieprz

natka pietruszki

Przygotowanie

Podroby czyścimy. Kroimy na mniejsze kawałki. Zalewamy 2 litrami wody, dodajemy liście laurowe, pieprz oraz ziele angielskie. Wrzucamy też udko kurczaka. Gotujemy na wolnym ogniu ok. 40 minut. Kurzaka wyjmujemy z garnka, gdy mięso będzie miękkie. Oddzielamy mięso od kości. Cebulę kroimy na drobną kostkę, warzywa ścieramy na tarce o grubych oczkach. Na patelni rozgrzewamy masło, wrzucamy cebulę i warzywa, podsmażamy. Warzywa przekładamy do garnka z wywarem. Można też wlać na patelnię odrobinę wywaru, zamieszać i dopiero wtedy przelać wszystko do garnka. Dodajemy kaszę i gotujemy przez mniej więcej 10 minut. Ziemniaki obieramy, kroimy w średnią kostkę i dorzucamy do zupy. Dodajemy czosnek przeciśnięty przez praskę. Zupę gotujemy do chwili, aż ziemniaki będą miękkie. Doprawiamy zupę świeżo zmielonym pieprzem i solą. Dodajemy do niej mięso. Gdy garnek zdejmiemy z ognia, wrzucamy do zupy jeszcze posiekaną, zieloną pietruszkę. Klasyczny krupnik na podrobach gotowy, smacznego.