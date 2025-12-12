Ile domów, tyle sposobów na wigilijny kompot z suszu. Ten tradycyjny przygotowuje się zwykle z suszonych jabłek, gruszek, śliwek i moreli.

Tradycja gotowania wigilijnego kompotu

Wigilijny kompot z suszu gotowano od wieków. Dawniej, kiedy świeże owoce nie były dostępne zimą, Polacy przygotowywali więc kompot z suszu owocowego, z owoców zebranych latem. Bogatsi dodawali do niego aromatyczne przyprawy: goździki, anyż, cynamon, biedniejsi -tylko miód. Ten wyjątkowy napój to bogactwo cennych dla zdrowia składników: jak witaminy (A, C, K, z grupy B), minerały (magnez, potas), a także błonnik. Kompot z suszu świetnie poza tym wspomaga trawienie.

Magiczne znaczenie kompotu z suszu

Przypisywano też kompotowi z suszu magiczne znaczenie. Ma odpędzać złe moce i przynosi pomyślność. Suszone jabłka to symbol zdrowia, gruszki - bogactwa, a śliwki - długowieczności.

Wigilijny kompot z suszu według przepisu Magdy Gessler

Wypróbuj przepis na wigilijny kompot z suszu Magdy Gessler. Tradycyjny kompot z suszonych owoców Magda Gessler podaje z pomarańczami. Jest korzenny i pyszny. Sekretem dobrego kompotu z suszu jest odpowiednie namoczenie owoców przed gotowaniem.

Składniki

100 g suszonych jabłek

100 g suszonych śliwek

100 g suszonych gruszek

2 łyżki miodu

5 goździków

1 pomarańcza

1 laska cynamonu

Przygotowanie

Magda Gessler radzi, by owoce suszone najpierw dokładnie umyć gorącą wodą, a potem zalać zimną wodą i odstawić na kilkanaście godzin - najlepiej na całą noc. Bierzemy dwa litry wody. Owoce gotujemy w tej samej wodzie, w której się moczyły. Kompot musi być esencjonalny. Owoce gotujemy przez ok. 30 minut. Dodajemy do gotowania goździki i cynamon. Pod koniec słodzimy kompot miodem. Kompot wigilijny najlepiej ugotować rano. Podajemy ten kompot z plastrami świeżej pomarańczy. Smacznego!